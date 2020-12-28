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南華早報：涉違國安法 30海外港人遭通緝

香港新聞組／香港28日電
香港立法會前議員許智峯。（取材自臉書）
香港立法會前議員許智峯。（取材自臉書）

香港南華早報27日披露，約30名人在海外港人遭警方以涉嫌違反港區國安法為由通緝，包括前立法會議員許智峯、梁頌恆，以及較早離港的前民間外交網絡發言人張崑陽與「學苑」前總編梁繼平。

報導引述警方消息人士說，通緝名單上約有30名港人，目前都不在香港，多數身居歐洲、美國和台灣。

消息人士指出，隨著部分西方國家中止與香港的引渡條約，通緝名單上的港人不太可能經由其他國家遣送回港；但若回港，就會被捕。

「港區國安法」6月30日深夜開始生效後，不少香港政治人士相繼流亡，而警方從未正式公布通緝名單。據報導，通緝名單包括許智峯、梁頌恆、張崑陽和梁繼平等人。

許智峯本月初在丹麥宣布流亡，隨後轉往英國；梁頌恆本月中旬在美國公布流亡的消息並稱將申請庇護。

張崑陽為前民間「外交網絡」發言人，已於9月初宣布離港；梁繼平為學生刊物「學苑」前任總編輯，去年7月1日闖入香港立法會後拉下口罩發表宣言，之後被控暴動罪，但未出庭應訊。

報導說，被通緝者遭控煽動分裂或與外國勾結、危害國家安全，或參與根據國安法而被視為非法的活動，相關罪名最高刑罰為無期徒刑。

大公報8月曾報導，港警正式通緝6名涉及違反港區國安法的海外港人，包括羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰。當時的通緝令詳情僅由大公報引述，警方至27日未正式公布通緝名單。

除了通緝名單上的30港人，據報導，另有40港人因涉及港區國安法被捕。

香港青年新政召集人梁頌恆。（中通社）
香港青年新政召集人梁頌恆。（中通社）

通緝 香港 港區國安法

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