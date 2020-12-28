航線斷 滯英410港人急回家 有孕婦、長期病患 促港府包機

因應英國爆疫，港府上周起禁止所有英國航班抵港。（路透資料照片）

為防堵英國 出現的變種新冠病毒，香港 祭出史上最嚴防疫措施，禁止過去14天曾逗留英國逾兩小時者登機來港。最少涉及410名港人被迫滯留英國無法回港，當中更有懷孕33周的孕婦、須覆診的長期病患者等，要求港府盡快派包機接載。

香港電台27日晚聯絡到一名滯英港人，他指大批滯英港人表示需急切返港，當中包括長期病患者及懷孕已達33周的孕婦，要求港府盡快派包機接載。

另據明報報導，有在英港人26日稱代表逾410名滯留英國的港人向港府發信，稱滯英港人未知何時可回港，無法計畫返港行程和隔離檢疫的酒店住宿安排，亦難以向雇主提供可恢復上班的日子或討論工作安排，敦促港府公布禁止英國載客航班來港措施的實施期限，及短期內暫時開關以允許滯留在英國的港人返港。

據報導，海外抵港者現時必須入住指定檢疫酒店，滯英港人的信稱，不少指定酒店已未能提供房間，而部分有空房的指定酒店，價格非他們預期範圍，冀當局增加指定檢疫酒店數目。該信又說，倘當局未能增加指定酒店，即使滯英港人獲准入境，他們亦未必可順利回港。

報導指出，此外，日本 因應多國相繼確認更具傳染力的變種新型冠狀病毒株個案，28日起至下月底暫停所有國家和地區的外國人入境。有入讀日本學校的香港學生稱，學校下月起不設網上課堂，26日得悉日本即將封關後，趕買機票改於27日出發，以免影響學業。

報導稱，據香港國際機場顯示屏資料，香港27日下午有數個航班前往日本。周小姐兩個月前以網課形式，入讀東京一間語言學校，惟學校下月起暫停網上課程，她希望繼續日文學業，故就算日本疫情嚴峻，亦無奈要到當地上課。她預訂機票30日出發，但26日晚8時許得悉日本即將封關後，便急忙重新訂購機票27日起程。

報導說，在日本從事資訊科技業的何先生，27日按原定計畫回日本工作。他說自己長期在日工作，不必來回港日兩地，日本封關對其影響較小。