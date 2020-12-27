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屯門至赤鱲角連接路通車 往返機場快20分鐘

香港新聞組／香港27日電
香港屯門至赤鱲角北面連接路將正式通行，特首林鄭月娥（前左）等嘉賓26日乘坐敞篷雙層巴士經屯門—赤鱲角隧道前往通車儀式會場。（新華社）
香港屯門至赤鱲角北面連接路將正式通行，特首林鄭月娥（前左）等嘉賓26日乘坐敞篷雙層巴士經屯門—赤鱲角隧道前往通車儀式會場。（新華社）

屯門至赤鱲角連接路今早8時正式通車，行政長官林鄭月娥昨日上午主持通車儀式，並以視像致辭。她表示，連接路不但令往返屯門南和香港國際機場的行車路程縮短，更可為港車北上提供契機，且能鞏固香港作為國際及區域樞紐的地位，並表示特區政府會繼續完善交通網絡，令市民出行更加方便，貨運物流更加高效。

文匯報報導，林鄭月娥昨日上午在運房局局長陳帆、運房局常任秘書長（運輸）陳美寶、路政署署長陳派明和運輸署署長羅淑佩陪同下，乘坐巴士試行屯門至赤鱲角北面連接路，並聽取陳派明及羅淑佩介紹工程項目及相關交通安排。

據報導，北面連接路全長5.5公里，當中約5公里為屯門─赤鱲角隧道，是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸的海底行車隧道。連接路開通後，屯門至赤鱲角連接路將全線貫通，往返屯門南和香港國際機場的行車路程可縮減約22公里，行車時間可節省約20分鐘。同時，連接路是青嶼幹線以外連接香港國際機場和市區的另一條陸路通道，將有助分流往來大嶼山的交通。

林鄭月娥表示，新的屯門—赤鱲角隧道將免費通行，政府今日起亦同時取消現時青嶼幹線的收費，對駕車出入大嶼山的居民來說每日可節省30元。運輸署安排了5條現有專營巴士路線取道連接路往返屯門及北大嶼山，車費亦會隨之下調1.9元至12.7元不等，減輕市民交通開支。

連接路的開通不但有利民生，更為「港珠澳大橋港車北上不設配額計畫」提供契機，「特區政府正聯同廣東省政府全力推進計畫，讓合資格的香港私家車毋須配額，可以經港珠澳大橋往來香港與進出廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。」

林鄭月娥指出，作為香港連繫全球各地和大灣區內地城市的航空和陸運「雙門戶」的大嶼山，在北面連接路開通後，擁有更完善和可靠的交通配套，鞏固香港作為國際及區域樞紐的地位。

香港 林鄭月娥 機場

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