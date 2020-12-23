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反送中「中第一槍」香港中學生流亡 涉暴動罪 法庭發拘捕令

香港特派員李春／香港23日電
19歲的曾志健已流亡海外。圖為他10月8日赴香港地區法院，面臨騷亂指控。（路透資料照片）
19歲的曾志健已流亡海外。圖為他10月8日赴香港地區法院，面臨騷亂指控。（路透資料照片）

香港反送中示威中首名被實彈射擊受傷的中學生曾志健，香港法院22日審理其所涉暴動和襲警罪，他缺席審判被法庭發拘捕令。海外組織證實，曾志健已流亡。

去年香港反送中高潮中的10月1日，香港多個地區出現示威活動，其中在荃灣區的示威中，18歲中學生曾志健被警察近距離射擊受傷倒地送院，其後警方控告曾志健襲警及暴動。案件22日再在區域法院提訊，曾志健缺席審判，被法庭發出拘捕令。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

在英國的香港人組織「Friends of Hong Kong」發表聲明說，曾志健目前與其他人一起流亡，並證實曾志健10月27日曾經向美國駐港領事館尋求協助，但聲明未透露曾志健目前身處哪個國家，但說曾志健他們目前正自由生活，無需擔心安全，又指他們的個案得到包括美國政府在內的多個國家所關注。

「Friends of Hong Kong」的聲明中說，曾志健認為抗爭下的罪行和刑罰都不應被接受，認罪和坐監不應出現在選擇中，要找方法繼續奮鬥，因此才曾與其他人到美國駐港領事館求助。

曾志健被控一項暴動罪和兩項襲警罪後，10月曾經提堂（審理），控方指曾志健一方有意認罪，案件押後至12月22日再提訊，其間獲得以原有條件保釋。但10月24日曾志健向警方報到後，再沒有現身，警方兩日前到過被告報稱地址，但沒有找到他。

此前曾志健15歲的女友曾在社交平台上說，受到不明人士跟蹤，其後她離開香港，上周抵達倫敦，尋求英國當局政治庇護。

與曾志健同案，在曾志健中槍倒地後出手相救援的理工大學博士生邱宏達，亦被控暴動罪，辯方申請押後至明年2月2日再訊，以便與控方商討事項，獲法官接納。

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