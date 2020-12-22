香港限聚令延長14天 學校停課至1月10日

香港21日再添85例確診，教育局宣布延長幼兒園和中小學停課至下月10日。圖為21日深水埗街頭店家賣起聖誕商品。（中新社）

英國 變種病毒威脅全球。港府外防輸入措施「加辣」，宣布由今日凌晨起禁止所有英國載客航班來港，並要求由英國抵港人士在完成14天酒店強制檢疫後，須額外居家檢疫多7天。限聚令、食肆晚市禁堂食等措施亦會延長至明年1月6日。

•英抵港者檢疫後須宅7天

大公報報導，港府昨日下午宣布，今日凌晨起禁止過去14天在英國停留逾2小時人士，包括香港居民登機來港，直至另行通告。

據報導，由於病人潛伏期有可能超過2周，港府參考專家意見後決定，已由英國抵港人士，在完成14天酒店強制檢疫後，須額外強制留家7天，待其抵港後第19或20天的檢測 結果證實無染疫為止，違者將被處以定額罰款5000港元（約645美元）。陳肇始又透露，有需要時會修例將強制檢疫期增至多於14天。

食物及衛生局局長陳肇始同時宣布，二人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施會延長14天至明年1月6日。她強調，未來兩周的疫情發展須視乎三個因素，包括所有市民是否能在節日謝絕跨家庭聚會；能否時刻保持警覺，遵守個人及環境衛生；以及能否成功堵截英國變異新冠病毒輸入。她強烈呼籲市民切勿進行跨家庭聚餐或活動，盡量留在家中過節。

此外，教育局 宣布，全港中小學、幼稚園及補習學校，繼續延長暫停面授課堂和校內活動至明年1月10日。社會福利署亦宣布，全港幼兒中心及特殊幼兒中心會繼續暫停提供服務至明年1月10日。

•議員斥內防措施漏洞百出

民建聯立法會議員葛珮帆表示，港府此次應對的外防措施反應算快。但她認為港府抗疫工作缺乏作戰態度，內防擴散措施仍漏洞百出，如延誤檢疫、派樽檢測無結果通知、執法力度嚴重不足等。

呼吸系統專科醫生梁子超提醒，病毒經常變異，唯有社區確診個案「清零」，完全消除、殲滅病毒，才可杜絕病毒變異造成更大威脅。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前提到，如果市民不配合防疫工作，港府可考慮限制非緊急商店的營業時間，若情況依舊嚴峻，或需研究發出「禁足令」，達至「戒嚴」效果。