港增85確診 27宗源頭不明 城巴車長中招

香港示意圖。圖／shutterstock

疫情 嚴峻，香港昨日新增85宗新冠肺炎 確診個案，78宗屬本土個案，其中27宗源頭不明，遍布全港各區。

文匯報報導，旺角博思醫學診斷中心早前有兩名員工疑被一名接受電腦斷層掃描的確診者傳染，有該中心職員指員工為該確診者檢查時，發現對方肺部「花晒」，但員工未有警覺問題，無通報衛生署，也沒有穿保護衣。另外，城巴一名駕駛307A及5X路線的車長確診。

據報導，呼吸系統專科醫生梁子超昨表示，醫護人員若找不到其他原因，但發現病人肺部有問題而有懷疑，都要做足防禦措施。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

•李偲嫣夫染疫送院

另外，經民聯立法會議員梁美芬昨晚在其社交網頁指，日前確診感染新冠病毒離世的「正義聯盟」發起人李偲嫣，其丈夫謝鋮浚檢測 結果為陽性，正被安排送往醫院接受治療。梁美芬擔心謝鋮浚的情況並非個別例子，質疑可能有不少人於接受病毒檢測後如常上班社交，耽誤病情及在社區播毒。

城巴一名車長確診新冠肺炎。確診車長曾於17日及18日，駕駛於早上7時5分開出、由大埔前往上環的307A路線巴士，之後於上午9時至下午1時，駕駛來往堅尼地城與銅鑼灣的5X路線，涉及4輛巴士。該車長於18日下班後，接獲家人確診的通知，翌日接受檢疫，昨日確診。

•疫廈再1確診者離世

另據大公報報導，疫情未受控，香港昨日再多一人死於新冠肺炎，全港多區持續有大廈爆疫。葵青石籬二邨石榮樓再多兩人確診、觀塘油麗邨逸麗樓多一人確診，以及筲箕灣明華大廈A座多一人「中招」，以上所有居民及訪客，須於26日或之前完成強制檢測。鯉魚門邨鯉生樓及荃灣德泰大廈都各新增一人染疫。