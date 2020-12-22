我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

港增85確診 27宗源頭不明 城巴車長中招

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

疫情嚴峻，香港昨日新增85宗新冠肺炎確診個案，78宗屬本土個案，其中27宗源頭不明，遍布全港各區。

文匯報報導，旺角博思醫學診斷中心早前有兩名員工疑被一名接受電腦斷層掃描的確診者傳染，有該中心職員指員工為該確診者檢查時，發現對方肺部「花晒」，但員工未有警覺問題，無通報衛生署，也沒有穿保護衣。另外，城巴一名駕駛307A及5X路線的車長確診。

據報導，呼吸系統專科醫生梁子超昨表示，醫護人員若找不到其他原因，但發現病人肺部有問題而有懷疑，都要做足防禦措施。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

•李偲嫣夫染疫送院

另外，經民聯立法會議員梁美芬昨晚在其社交網頁指，日前確診感染新冠病毒離世的「正義聯盟」發起人李偲嫣，其丈夫謝鋮浚檢測結果為陽性，正被安排送往醫院接受治療。梁美芬擔心謝鋮浚的情況並非個別例子，質疑可能有不少人於接受病毒檢測後如常上班社交，耽誤病情及在社區播毒。

城巴一名車長確診新冠肺炎。確診車長曾於17日及18日，駕駛於早上7時5分開出、由大埔前往上環的307A路線巴士，之後於上午9時至下午1時，駕駛來往堅尼地城與銅鑼灣的5X路線，涉及4輛巴士。該車長於18日下班後，接獲家人確診的通知，翌日接受檢疫，昨日確診。

•疫廈再1確診者離世

另據大公報報導，疫情未受控，香港昨日再多一人死於新冠肺炎，全港多區持續有大廈爆疫。葵青石籬二邨石榮樓再多兩人確診、觀塘油麗邨逸麗樓多一人確診，以及筲箕灣明華大廈A座多一人「中招」，以上所有居民及訪客，須於26日或之前完成強制檢測。鯉魚門邨鯉生樓及荃灣德泰大廈都各新增一人染疫。

檢測 新冠肺炎 疫情

上一則

撿破爛撿到能蓋房 城市裡的「拾荒江湖」

下一則

不屬正當防衛？68歲男反制87歲持棍翁致死 二審判決家屬不服…

延伸閱讀

衛生部官員：變種病毒9月就發現 是否更致命仍無證據

衛生部官員：變種病毒9月就發現 是否更致命仍無證據
洛縣超市員工染疫激增 490商家拉警報

洛縣超市員工染疫激增 490商家拉警報
洛縣每80人就有1染疫 CDC發布購物指南

洛縣每80人就有1染疫 CDC發布購物指南
染疫部長日前來參觀 華盛頓紀念碑被迫關閉

染疫部長日前來參觀 華盛頓紀念碑被迫關閉

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議