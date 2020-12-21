澳門3疫苗任選 特首上京述職也延後

澳門20日慶祝回歸21周年，特首賀一誠表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，市民可自行選擇接種哪一款疫苗。（新華社）

新冠肺炎疫情 持續，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗 ，即將供港，特首林鄭月娥表明市民不能選擇種哪一款。澳門 行政長官賀一誠20日表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，若3款同時運到澳門，市民亦可自行選擇接種哪一款疫苗。

澳門特區政府20日成立21周年，澳門特首賀一誠上午出席慶祝酒會，致詞時提到，特區政府把保障居民生命安全，及身體健康放在首位，堅持「嚴防嚴控、不惜代價」的防疫政策，及早發現、早報告、早隔離、早治療「四早」防疫策略，最大限度防控疫情擴散。

賀一誠酒會後見記者，強調訂購疫苗方面，供市民自願接種，不會強迫接種。若三款疫苗同時抵澳，「我哋係畀市民自己去揀，你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻，你可以去訂，你可以去打邊一隻都得。」賀又提到，預料每人大約要兩支針，金額大約不少於500澳門元（約62.6美元），首批應急疫苗最快本月底運抵。

澳門衛生局14日舉行例行記者會時，透露計畫直接購入三種產地不同的疫苗，數量各40萬劑，包括在北京生產的國藥集團滅活疫苗；復星代理的BioNtech的mRNA疫苗，產地為德國、法國或比利時，料首批明年第一季抵達；至於AstraZeneca的腺病毒載體疫苗，料首批明年第二季抵達。

此外，香港特首林鄭月娥今年未如以往於12月赴北京述職，有傳言指港府傳抗疫不力致北京延後安排。然而，澳門疫情受控已久，特首賀一誠20日慶祝酒會後也表示，今年因疫情關係未如往年赴北京述職，仍等待北京中央的安排。

有分析指，與香港一海之隔、疫情控制良好的澳門特首若也延後赴京，那香港因疫情遭延後述職的說法便不攻自破。