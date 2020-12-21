醫學中心病人除罩吃藥 2員工穿保護衣中招

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 新冠肺炎疫情 持續在高雙位數，昨日新增74宗確診，70宗屬本地個案，包括旺角朗豪坊的博思醫學診斷中心兩名女員工確診，她們月初為一名男病人做電腦掃描期間，曾照料他除口罩吃藥，雖有穿保護衣及戴口罩，但懷疑仍因此感染，曾到該診所的人須檢疫。醫學專家稱，防護衣物並非百分百有效，診所若有病人須逗留較長時間，可將感染控制升至醫院級別。

大公報報導，油塘油麗邨逸麗樓、藍田邨藍泰樓各有三個單位有人確診，衛生防護中心將往派發樣本瓶，令九龍東區須派樽或強制檢測 的屋苑增至九個。

博思醫學診斷中心的兩名30歲確診女員工，她們於7日曾為一名其後確診的66歲男患者電腦掃描。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，男患者當時心跳加速，由兩員工協助吃藥，其中一人曾遞食水，男患者除下口罩，男患者於3日出現氣促病徵。兩員工照顧他時均有穿保護衣及戴口罩，但男患者短暫除口罩期間，可能曾與員工交談，不排除他的傳染性或較強，兩員工因而感染。

博思醫學診斷中心在社交專頁稱，得悉兩員工確診已即時暫停營業，診所已為全部員工安排測試，全部呈陰性反應。

•確診者潛逃3天 旺角落網

此外，在伊利沙伯醫院逃走的63歲確診男患者李運強，潛逃三天，全城通緝下，昨晚終於被警方尋獲。他在旺角上海街被警員截獲時，身上穿的已不是醫院病人服，由救護車送回伊利沙伯醫院A座10樓隔離病房，警員駐守隔離病房外，嚴防他再次逃走。他居住的旺角花園街附近街坊批評李運強「自私、累街坊」。

據報導，消息透露，昨日有市民報稱，見到李運強在彌敦道與豉油街一帶出現。昨晚10時50分，九龍西警區衝鋒車在上海街和長沙街交界，找到李運強，警員離遠叫停他，當時李運強已換上黑色衫褲，頭戴鴨嘴，他出示的身分證名字是李運強。警方暫未知道他逃走的原因，以及過去三天他曾經到過什麼地方。