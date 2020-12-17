藍營「奇女子」 李偲嫣昏迷不治 初驗陽性

正義聯盟創辦人李偲嫣16日午在八鄉寓所昏迷，送院搶救，據悉抵院前已告不治。（取材自李偲嫣臉書）

正義聯盟創辦人李偲嫣昨午在八鄉寓所昏迷，送院搶救，據悉抵院前已告不治。博愛醫院在她死後抽取樣本作新冠病毒檢測，初步呈陽性，死因有待剖驗確定。李偲嫣被視為藍營「奇女子」，政途波折，一手創正義聯盟反被除黨籍。

明報報導，李偲嫣2018年與時任香港 專業進修學校副總監（國際教育）謝鋮浚結婚。謝鋮浚居於葵涌安蔭邨的父母昨向傳媒稱，昨午與兒子聯絡時獲悉李偲嫣離世，兒子說李早前有輕微發燒，懷疑感染新冠病毒，曾前往求醫，其他詳情未知。李偲嫣在臉書 的最後帖文為12日批評流亡美國的梁頌恆及壹傳媒創辦人黎智英。

報導引述呼吸系統專科醫生梁子超表示，病人若出現發燒加氣促，或顯示已有廣泛肺炎，病情已屆較嚴重階段，即使病人之前曾求醫，甚至驗病毒呈陰性，都應盡快到急症室求醫，「可能救得番」。

報導指出，李偲嫣曾任油尖旺區家長教師會會長，至2013年成立「正義聯盟」反佔中，2014年她成立「撐警大聯盟」，舉辦撐警大遊行 。她參選2016年立法會選舉落敗，其後涉選舉舞弊被廉署起訴，最終獲律政司不提證供起訴。

香港01報導，立法會議員梁美芬昨於臉書發帖稱，月前與李偲嫣討論通識科的存廢問題，沒料掛線那一句「再見」成為訣別。梁說李演活了「俠女」二字，為人講義氣。梁美芬表示，李偲嫣早幾日患上感冒，曾經驗過新冠病毒，當時結果為陰性，又指相信她最放不低的是兒子。

報導指出，李偲嫣言論惹火、作風出位，被網民戲稱為「偲嫣BB」，自2010年起在本地嶄露頭角，其後更成立「撐警大聯盟」，主動「狙擊」反對派。「正義聯盟」2015年8月8日建黨，李偲嫣擔任黨主席。不料，2016年正義聯盟副主席蔡克健宣布，李偲嫣虧空公款，涉及22萬元，未有將款項存入正義聯盟戶口，因此即日罷免李偲嫣正義聯盟黨主席一職及開除其黨籍。