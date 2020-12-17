12港人偷渡案 深圳檢方公訴10人 2未成年閉門聽證

12名港人在深圳被收押超過3個月，昨日深圳市鹽田區人民檢察院通報起訴其中10人，餘下兩名未成年港人將被安排不公開聽證。圖為被告家屬及12港人關注組11月21日到吉澳山放氣球及呼口號，聲援12名港人。（路透）

12名港人8月底涉嫌潛逃台灣 途中被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。檢察院昨正式向10名港人提起公訴，餘下兩名未成年者則擇日辦不公開聽證。有大狀形容檢察院此次「起訴得好急」或擬有意盡快結案。

鹽田區人民檢察院通報，被告鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境 罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等八人涉嫌偷越邊境罪，依法向深圳市鹽田區法院提起公訴。對於該案的另外兩位未成年犯罪嫌疑人，鹽田區檢察院稱，將擇日舉行不公開聽證再做決定。

明報報導，家屬均希望可到內地聽審，親睹家人一面，又說官派律師至今未聯絡他們。有協助12港人的大律師稱，未能估計確實審訊日期，但認為內地今次執行公訴程序比預期快，或有意盡快結案，又說為未成年港人舉行聽證亦很大可能是不起訴他們。

據報導，黃偉然母親稱，透過新聞才得知兒子被起訴，馬上致電官派律師但不得要領。她希望兒子可獲公平、公正審訊，屆時她亦可帶同屬意的律師到內地為兒子抗辯，「我真係好掛住個仔，好想上去見佢一面」。

鄧棨然的家屬則說，棨然及喬映瑜的控罪與其餘10人不同，擔心兩人關注度隨後會減低。家屬亦關注因疫情需隔離14天才可往來港粵，望當局酌情處理，讓家人到內地聽審。

報導指出，對於兩名未成年犯罪嫌疑人廖子文、黃臨福將面對不公開聽證，有份協助12人的支聯會副主席鄒幸彤大律師稱，聽證未算正式進入司法程序，檢察院可向被告提出附條件不起訴決定，認為是次聽證是希望在正式審訊前聽取被告及公安 機關意見，很大可能不起訴兩人。

12港人關注組向深圳當局提出四大訴求，包括向家屬提供起訴書、由家屬委託律師面見及代表12港人和參與辯護、要求法院公開審訊，以及要求提早通知家屬審訊日期並在毋須隔離下讓家屬到法庭旁聽。根據內地刑法，偷越邊境罪最高判監一年並罰款，組織他人偷越邊境罪可處兩年以上七年以下有期徒刑，特別嚴重者可判無期徒刑。