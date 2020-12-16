港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排

林鄭月娥表示，有少部分人將新冠疫苗政治化，籲市民勿輕信謠言。（中新社）

香港 特首林鄭月娥 月中上北京 述職，首度臨陣叫停，引動香港建制派對林鄭表現和前景的傳說。林鄭月娥回稱事由北京決定，北京消息則說港澳特首述職可能延後到過年。

香港回歸以來，特首都在12月間赴北京述職，具體時間由北京中央辦公廳協調領導人日程而安排。林鄭月娥出任特首後，過去3年都在12月中旬到北京述職，包括去年反送中運動期間。

連日有香港媒體先後報出，林鄭月娥原定12月10日至14日間到北京述職，但10日被北京臨陣叫停。對林鄭月娥述職無期，香港政圈和民間都有熱議，還傳出北京對林鄭表現不滿、林鄭前景不妙等說法，香港建制派和中資幹部圈對香港疫情、政情及林鄭的狀況都有各種議論。而北京方面多種說法，其中一種說香港疫情嚴重，林鄭月娥免檢進京還要面見最高領導人，擔心最高領導人的防疫安排。

香港特首辦此前回應，有關特首述職安排，如有消息會公布。林鄭月娥15日召開行政會議前，對述職的說法只簡單回應說，述職安排是由北京決定後通知行政長官。但她對圍繞述職無期而來的抗疫表現不力批評，以及社會有關疫苗的多種說法，則說了不少話。

•回應衛健委專家：落實上有改善空間

林鄭月娥以回應國家衛健委專家的批評，來回應香港社會對她抗疫表現的議論。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，近日直指香港防疫措施不到位，令疫情反覆和嚴峻。林鄭月娥則稱，不認為港府抗疫工作做到十全十美，可做得更好。又說，內地專家並無認為香港抗疫策略有錯，而是落實方面有改善空間。

•申第4輪抗疫基金 估數十億

香港新聞組／香港16日電

另據大公報報導，新冠肺炎疫情持續擴散，重創各行業生計，行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前預告，港府會於聖誕節前向立法會財務委員會提出申請，向第四輪防疫抗疫基金注資，向受影響最深遠的行業，例如在社交距離措施下需關閉處所的行業，以及受晚市禁堂食影響而無生意的企業提供資助。消息透露，財委會將於21日加開會議，審議第四輪防疫抗疫基金撥款，初步估計涉款數十億元。