我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排

香港特派員李春／香港16日電
林鄭月娥表示，有少部分人將新冠疫苗政治化，籲市民勿輕信謠言。（中新社）
林鄭月娥表示，有少部分人將新冠疫苗政治化，籲市民勿輕信謠言。（中新社）

香港特首林鄭月娥月中上北京述職，首度臨陣叫停，引動香港建制派對林鄭表現和前景的傳說。林鄭月娥回稱事由北京決定，北京消息則說港澳特首述職可能延後到過年。

香港回歸以來，特首都在12月間赴北京述職，具體時間由北京中央辦公廳協調領導人日程而安排。林鄭月娥出任特首後，過去3年都在12月中旬到北京述職，包括去年反送中運動期間。

連日有香港媒體先後報出，林鄭月娥原定12月10日至14日間到北京述職，但10日被北京臨陣叫停。對林鄭月娥述職無期，香港政圈和民間都有熱議，還傳出北京對林鄭表現不滿、林鄭前景不妙等說法，香港建制派和中資幹部圈對香港疫情、政情及林鄭的狀況都有各種議論。而北京方面多種說法，其中一種說香港疫情嚴重，林鄭月娥免檢進京還要面見最高領導人，擔心最高領導人的防疫安排。

香港特首辦此前回應，有關特首述職安排，如有消息會公布。林鄭月娥15日召開行政會議前，對述職的說法只簡單回應說，述職安排是由北京決定後通知行政長官。但她對圍繞述職無期而來的抗疫表現不力批評，以及社會有關疫苗的多種說法，則說了不少話。

•回應衛健委專家：落實上有改善空間

林鄭月娥以回應國家衛健委專家的批評，來回應香港社會對她抗疫表現的議論。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，近日直指香港防疫措施不到位，令疫情反覆和嚴峻。林鄭月娥則稱，不認為港府抗疫工作做到十全十美，可做得更好。又說，內地專家並無認為香港抗疫策略有錯，而是落實方面有改善空間。

•申第4輪抗疫基金 估數十億

香港新聞組／香港16日電

另據大公報報導，新冠肺炎疫情持續擴散，重創各行業生計，行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前預告，港府會於聖誕節前向立法會財務委員會提出申請，向第四輪防疫抗疫基金注資，向受影響最深遠的行業，例如在社交距離措施下需關閉處所的行業，以及受晚市禁堂食影響而無生意的企業提供資助。消息透露，財委會將於21日加開會議，審議第四輪防疫抗疫基金撥款，初步估計涉款數十億元。

香港 北京 林鄭月娥

上一則

中國「10不得」新規出台 寫論文不得醜化中國

下一則

疫後究責？武漢女副市長落馬 網友猜原因

延伸閱讀

林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種

林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種
美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人
林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕

林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕
美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物

美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底