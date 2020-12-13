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33歲男染疫太晚求醫病危 香港連3天重症人數破百

香港新聞組／香港13日電
廣華醫院一名在隔離病房照顧新冠肺炎確診病人的護士初步確診，暫時未肯定是否在院內感染。（中通社）
廣華醫院一名在隔離病房照顧新冠肺炎確診病人的護士初步確診，暫時未肯定是否在院內感染。（中通社）

香港新冠肺炎重症數目連續3天破百，12日有110人情況危殆或嚴重，是第四波以來最多。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有一名33歲無長期病的病患，入亞博3天後兩邊肺部有陰影，要入深切治療部（ICU）。

明報報導，據醫管局數據，昨日公立醫院情況危殆或嚴重的患者數目連續第三日破百，有110宗，包括49人危殆、61人嚴重。

報導引述許樹昌說，一名無長期病的33歲病人一開始病情輕微，入亞博社區治療設施觀察，第3日惡化氣喘，轉送入院後有呼吸衰竭迹象，要聞5至6度氧氣，兩邊肺花，病毒量高（病毒CT值約20），要轉送ICU，暫未須插喉，獲處方抗病毒藥瑞德西韋和類固醇。許說，臨牀上間中會見到有年輕、無長期病的確診者病情嚴重。

報導引述孔繁毅稱，留意到「年輕患者多咗肺炎情況」，因部分年輕患者病徵輕微而延遲求醫，未能及早用藥，有人求醫時已是病發7日後，炎症反應較嚴重，用藥效果較差。

•專家：第4波病毒威力沒變

報導指出，孔又稱，第四波的病毒株與9月底尼泊爾病毒株相若，威力一樣；惟他留意到，今波病人的病毒量相當高，「我第一次見到CT值是單位數，即以10億計的病毒」，估計因病人早確診，病發後一兩日入院，故測出較高病毒量，另亦可能與天氣轉冷有關。他提醒病毒量高者，在病發後一周的病毒複製期及早用藥，有助盡快康復。

香港 瑞德西韋 新冠肺炎

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