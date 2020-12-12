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梁頌恆來美尋庇護 辭青年新政職務 與家人斷絕關係

香港新聞組／香港12日電
梁頌恆上月底離港來美，在美國尋求庇護。（中通社資料照片）
梁頌恆上月底離港來美，在美國尋求庇護。（中通社資料照片）

協助受迫害港人移居海外的平台「避風驛」（Haven Assistance）昨晚在臉書發布聲明表示，香港前立法會議員梁頌恆11月30日離開香港，已於12 月1日抵達華府，決定在美國尋求庇護。

聲明轉述梁頌恆說法稱，他因為政治見解，先被不當剝奪議員資格及選舉權利，隨後的報復及打壓接踵而來，讓他以非政治的名義破產及入獄，並在港區國安法下受到政治警察的跟監滋擾。

聲明表示，面對嚴厲的政治迫害，梁頌恆決定在美國尋求庇護，目前，梁頌恆的身體狀況無恙，起居飲食均已得到基本照應。

另據明報報導，梁頌恆在臉書稱，9月底因立法會非法集結案刑滿出獄後持續被跟蹤，因憂慮自身危險，決定離港赴美，並透露因安全理由，在起飛前三小時方購買經洛杉磯往華盛頓的機票。

報導指出，梁頌恆表示，目前歐洲、英國均有香港的社運人士，在美加相對較少，從分工立場而言應有人赴美。他稱早前曾會見美國當地的人，倡議對中港作金融制裁，賦予1997年後出生、無BNO的香港年輕人具體「救生艇」，以至協助推動「影子議會」計畫。

中央社報導，梁頌恆和游蕙禎是主張香港民族自決的參政組織「青年新政」核心人物，兩人於2016年9月當選立法會議員，卻因宣誓時加插內容和披上主張「HONG KONG IS NOT CHINA」的布條等，被法庭裁定宣誓無效，失去議員資格。兩人之後在立法會抗爭，卻因為在立法會大樓非法集結而被捕及起訴，最終入獄四周。

梁頌恆出獄後，因為沒有向立法會歸還薪資津貼，被立法會方面向法院聲請宣告他破產，案件至今尚未結束。

香港 美國 破產

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