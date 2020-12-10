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港專家：鼻涕紙巾恐播毒 丟垃圾應戴口罩

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

爆發新型冠狀病毒的葵盛西邨再多4人確診，累計22宗，涉及13個單位。住戶指有居民通常將垃圾放在門外，港大專家何栢良說，如有住戶染疫，不排除袋內的「雲吞（擦鼻涕的紙巾）」會污染走廊。

明報報導，衛生防護中心指該大廈逾3000人已檢測，惟當局未掌握已搬離的市民是否檢測。住大廈6樓的住戶梁小姐日前指近日仍有街坊逐層翻攪垃圾桶，另有住戶胡亂將垃圾扔在門口，未有綁好垃圾袋。

據報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，部分舊式公屋不設垃圾槽，居民須於指定時間擺放垃圾在門外，等待清潔人員回收，他相信部分居民短暫走出門外放置垃圾袋時沒戴口罩，會有感染病毒風險。

報導稱，他解釋，如有居民感染病毒後倒垃圾期間打噴嚏，飛沫或會噴得整條走廊到處都是，造成環境污染，建議居民丟垃圾期間要戴口罩，並要注意手部衛生；如垃圾袋沒有包好，一旦有關單位有確診者居住，亦可能散播病毒污染走廊等位置。

報導指出，此外，何栢良說目前跑步等活動可豁免戴口罩，惟乘搭升降機時空間狹窄，空氣不太流通，大聲說話時會噴出飛沫，建議市民即使外出跑步，進出大廈期間也要戴口罩。

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