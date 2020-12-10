港增104確診 逾20屋邨爆疫 累計113死

香港疫情仍未好轉。(美聯社)

香港 9日新增新冠肺炎確診再度破百，有104人確診，99例為本土疫情 ，35例源頭不明。而9日亦有一名確診不久的85歲女患者，下午病逝，香港累計已有113人因疫情離世。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，涉及港九新界20多個屋邨，一名3歲男病童居於南區田灣懲教署職員宿舍，屬本土個案有流行病學個案。

香港01報導，繼葵盛西邨8座，港府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測 ，昨天有一名確診患者居住該大廈。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港醫院管理局總行政經理何婉霞9日表示，9日去世的85歲女患者，是先前爆發疫情的安養機構院友。該名患者在9日下午2時多，由亞博檢疫中心轉送瑪麗醫院隔離治療，但病患長期患病，下午3時26分離世。

為因應疫情，港府表示，從明日凌晨零時起，餐廳須在晚間6時後全面禁用，至翌日清晨4時59分；宴會活動人數上限減至20人，每桌最多2人；酒吧及酒館也要關閉。

醫管局8日錄得負壓病房使用率八成，昨再錄新高至81%，是8月2日以來新高。此外前日有7間公院內科病牀使用率破百。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，現正值冬季流感季節，持續有許多長者入院，病房爆滿，再加上新冠病毒疫情，前線醫護要取消休假，壓力大增。

•麗晶花園4戶染疫同屬D室

另據明報報導，第四波新冠病毒確診連續兩天破百宗，過去7天逾220宗個案源頭不明。港府昨晚向5個地點發出強制檢測令，除了已爆疫4天、有多人搬走的葵盛西邨第8座，4戶5人確診的錦豐苑錦蕙閣等，還有昨日疫情記者會沒提及的九龍灣麗晶花園6座。區議員公開該廈有4戶同屬D室的7人確診後，衛生防護中心深夜公布強制檢測包括該廈。

報導稱，港府公告，曾於11月17日至昨天在上述3廈逗留逾兩小時的人要強制檢測。有醫生認為當局欠缺機制啓動大型行動，致反應滯後。