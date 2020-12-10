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申請保釋被拒 周庭神情呆滯 港法官：上訴無合理成功機會

香港新聞組／香港10日電
前香港眾志成員周庭因去年包圍警總案被判入獄十個月，她9日向高等法院申請保釋遭拒。（中通社）
前香港眾志成員周庭因去年包圍警總案被判入獄十個月，她9日向高等法院申請保釋遭拒。（中通社）

香港眾志成員周庭因去年「六二一包圍警總案」被法院判入獄十個月且未能申請交保外出。周庭昨再向高等法院申請保釋等候上訴，但法官拒絕了該項申請，周庭仍須繼續服刑。

周庭7日在臉書上表示，她將於9日向高等法院申請保釋，希望屆時能順利出來，她想親自向關心她的人道謝。綜合港媒報導，律師駱應淦與譚俊傑昨日替周庭申請保釋，法官張慧玲聽取陳詞後，拒絕其申請。

駱應淦與譚俊傑昨日表示，周庭在事件中行為溫和平靜，沒有使用任何武力，也沒有使用揚聲器，無煽動他人使用暴力，但不否認周庭當時從旁協助黃之鋒，舉起擴音器、高呼口號、舉起紙牌等。

律師認為原審裁判官王詩麗判刑時，未考慮周庭的年紀及背景，且她沒有刑事定罪紀錄，裁判官理應先索取社會服務令報告，考慮社會服務令或緩刑。

張慧玲認為，考慮到各方因素，認為申請人一方上訴沒有合理或極高的成功機會，也不認為服刑等候上訴有不公允，因此拒絕保釋申請。

港媒形容，周庭保釋被拒後，神情呆滯，並透過律師表示，對於結果感到遺憾與失望。目前仍未能完全適應監獄的生活、身體狀態欠佳，同時也呼籲眾人持續關注其他在囚人士。

•英內政大臣會羅冠聰 承諾支持港人自由

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）9日在倫敦，與香港民運人士羅冠聰會面。巴特爾承諾會保護並支持香港公民的自由。

路透報導，這次會面被稱為羅冠聰7月抵英後，英國政府與他的首次見面。羅冠聰在中國對香港實施備受西方批評的「港區國安法」後，離開香港流亡英國。

巴特爾聲明表示：「英國將支持香港人民，並將信守我方承諾，保護和支持他們的自由。」聲明並附上一張圓桌會議的照片。

英國指控中國多次違反1997年英國移交香港主權給中國前所簽署的中英聯合聲明。英國表示，中國實施港區國安法、取消泛民立法會議員資格的行為，已破壞香港的高度自治。

羅冠聰則感謝巴特爾致力開闢新管道，讓近300萬香港人有權獲得英國公民身分。

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