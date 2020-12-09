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香港教會帳戶也被凍結 警拘2人指涉洗錢

香港新聞組／香港9日電
陳凱興表示，教會在匯豐銀行的戶口、他和太太的個人戶口7日先後被凍結，至今仍不清楚原因。（取材自香港電台）
陳凱興表示，教會在匯豐銀行的戶口、他和太太的個人戶口7日先後被凍結，至今仍不清楚原因。（取材自香港電台）

曾在反修例運動中組織「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會，7日在社交網站發聲明，指教會唯一的銀行戶口及傳道人陳凱興夫婦的戶口無故被滙豐銀行凍結。陳凱興昨發短片透露，一家五口現身處英國，本來與家人放「安息假」，現在被迫沒法返香港，他斥港府藉此政治報復、打壓社福機構。

明報報導，警方昨稱，教會涉嫌隱瞞1800萬元（港幣，下同，約232.2萬美元）捐款，以欺詐及洗黑錢罪拘捕兩女子，並通緝一對已離港夫婦；要求銀行凍結涉案的5個戶口，涉款2500萬元。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，警方稱昨日在粉嶺及沙田，拘捕兩名24歲及37歲女子，分別報稱該教會的前董事及現任職員，涉嫌欺詐及洗黑錢，其中前董事為戶口簽署人。警方又表示，涉案主腦即集團董事及公司祕書，已於今年10月中離港，兩人為夫婦，現正被通緝。按公司註冊處文件，公司現任的董事包括陳凱興妻子賴淑儀；陳凱興現為公司的祕書。

報導稱，好鄰舍北區教會在社交平台表示，昨午2時半，約10名警員手持搜查令，到該會觀塘教會，要求聯絡會堂主任及公司董事。至昨午5時許，警方到該會粉嶺教會搜查，其後再到好鄰舍的3間無家者宿舍搜查。

另據香港01報導，陳凱興7日晚在社交平台發短片回應，他與太太的匯豐戶口被「無辜凍結」，他透露現時一家五口身在英國，目前自己身無分文，加上有一個七個月大的嬰孩，不知道前路去向。他稱，本與家人到英國「放安息假」，並研究在當地開設教會分會的可能，稱現時「被迫無法返香港」。

好鄰舍北區教會7日晚發聲明，斥凍結戶口一事是「明顯的政治報復」，該會現為無家者提供30個免費宿位，稱凍結戶口會立即令無家者住宿服務終止。他強調，教會聚籌的所有款項均是合法捐款，他指希望大家向匯豐施壓。

匯豐發言人回應稱，是按警方指示、要求處理事件，稱不能評論相關帳戶事宜。

香港 英國 通緝

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