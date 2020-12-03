眾子三子判刑…香港用監獄消磨的一個世代

黃之鋒(右)與林朗彥(左)立即入監。(路透)

「周庭入獄10個月、林朗彥7個月...黃之鋒 13.5個月，馬上發監！」被稱為香港 眾志三子的黃之鋒、周庭與林朗彥，先前被收押入監之後，2日針對三人去年在反送中抗爭包圍警察總部一案，宣判有罪並即刻入獄。雖然判罪入獄早已是三人預期中的結果，但宣判的當下，首次入獄的周庭，仍因巨大壓力而難忍淚崩。面對法庭內外支持者的加油聲援，離開法庭之前的林朗彥高喊「絕不後悔」，而黃之鋒也向眾人回應「知好難捱，撐住呀！」由於準備上訴的周庭，保釋申請已被法官駁回；黃林二人則沒有針對結果再有上訴，三人於是被判決指示即刻入獄發監。之中刑期較長的黃之鋒與周庭，還有後續案件纏身，因此在多變不利的灰黯世局之前，幾名「昔日大台」的被控入獄，也更顯今日香港令人難以喘息的壓迫與悲憤。

眾志三子 2011年起就活躍

眾志三子的黃之鋒、周庭與林朗彥三人，早期都是從2011年創立的「學民思潮」活躍，當時年僅15歲的黃之鋒和同學林朗彥，為了抗議中國對香港實施國民教育的問題，而創辦學民思潮進行反對倡議，同年齡的周庭也曾經擔任過學民思潮的發言人。而後歷經2014的雨傘革命、2016的旺角魚蛋革命，學民思潮也在2016之後停止運作，三人也轉投身成立了政黨香港眾志，繼續在政治和社會議題上耕耘。直到今年6月港版國安法的強勢通過，香港眾志的創始成員黃之鋒與周庭，才在人身安全的考量下退出；而一連串反覆的審訊收押和牢獄之災，也在在消磨著眾志三子這同一世代的香港青年。

周庭在獄中度過24歲生日。(歐新社)

不能明年立法會選舉前出獄

針對三人涉及去年反送中期間，6月21日的包圍警察總部行動，黃之鋒等人被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪名，法官最後判決黃之鋒刑期13.5個月、周庭10個月、林朗彥判7個月。三人即時入獄不予緩刑，而第一次入獄的周庭申請保釋，仍被法官被拒絕。在無法保釋的狀況下，被延期到明年2021年9月5日的立法會選舉，黃之鋒和周庭兩人就無法如願在選前出獄，進而在這次的選舉中凝聚政治能量和影響選情。

黃之鋒、周庭、以及林朗彥先前已在11月23日，被判三人還押監房，原本預期當天法官就會有判刑結果，但是在西九龍裁判法院開庭之後，改為延後到12月2日判決。不得保釋的三人，也就因此繼續被收押入監。

周庭(自左至右)、林朗彥與黃之鋒被判刑。(歐新社)

控罪所聲稱的證據，是在621包圍警總當天黃之鋒、周庭、和林朗彥，都有在現場一邊高呼口號、一邊呼籲民眾包圍總部。儘管當天並沒有爆發衝突、包為警總的示威行動也和平收場，但三人被拍攝到的抗爭影像，卻也成為被指控罪名的「罪證確鑿」。

三人相繼在臉書「認罪」

相關案件在今年8月已先進行了預審，當時黃之鋒與林朗彥皆否認指控，而後三人都獲准保釋。但是到了11月23日的審訊再開之前，三人都相繼在個人臉書上「認罪」，黃之鋒和周庭表示，這是在檢視控方證供並且諮詢過律師的意見後，三人才決定承認所有控罪。一時之間「黃之鋒認罪」的斗大標題，就成為當時新聞輿論的焦點，然而三人的認罪並非承認「抗爭行動有罪」，而是要在主動認罪之下讓法庭略過審訊階段，不傳喚證人也沒有案情辯論，直接進入結案陳詞。不過似乎出乎預料的是，原本的預期會因此被當庭判刑入獄，卻是被延後到12月2日才進行判決。

收押入監後，再度掀起了抗爭者們的聲援，之中特別是周庭的角色格外引人注目，因為同時她還被控涉嫌違反《香港國安法》，案由是2019年8月透過香港眾志在《日本 經濟新聞》刊登廣告，呼籲國際社會聲援香港抗爭。針對此案，周庭也必須在12月2日向警方報到。

「心裡也明白，星期三很有可能會判監，所以情緒也不好，會很擔心。」周廷透過友人向外界轉述入監後的心情，而且因為12月3日就是周庭的24歲生日，料想會在監獄中渡過，而讓本來就有許多支持者的周庭，因此又掀起一波海內外的聲援潮。尤其是在周庭苦心經營聲量的日本，在受到周庭入監的新聞刺激之下也有了後續響應動作。

日本由跨黨派議員組成的團體「日本對中政策國會議員聯盟」（JPAC），在11月30日偕同來自東京大學、明治大學、以及北海道大學等的多名學者，發表聲明替周庭等人聲援。JPAC向香港政府呼籲，基於自由民主應該釋放黃之鋒等三人；而參與的明治大學教授鈴木賢，也特別針對周庭的被捕強調：

日本跨海聲援周庭

「日本一定要聲援周庭，因為她是透過日本向世界發聲的。她之所以被逮捕，就是因為中國政府要阻止她繼續在日本發揮影響力。因此能夠救周庭的，也是日本的公民社會和政治界了。倘若大家再不採取行動，就無法整救周庭。」

另一方面，同樣被羈押的黃之鋒，境遇並不怎麼理想。黃之鋒在審判前夕的12月1日，透過有人轉發了一份自己的「獄中手稿」，寫下了自己在單人囚室裡所遭遇的惡夢和對待。黃之鋒表示，收押當天完成入獄程序之後，獄方以「懷疑黃之鋒體內有異物」為由，將他單獨囚禁在醫院的單人囚室，但這個異物為何？獄方只聲稱黃之鋒照的X光片有異狀，而懷疑肚內藏有毒品或戒指、金銀器等，但黃之鋒反駁這個指控，自己三餐正常而且從來與毒品無涉，而獄方在不公開X光片之下，自認清白的黃之鋒也就被帶入了單人囚室。

黃之鋒 在監獄中的監獄

根據黃之鋒的描述，單人囚室裡24小時開燈照明，比照毒犯的待遇每4個小時就量一次血壓和血含氧量，而且沒有任何給予放風的時間，基本的睡眠也十分困難。「過去有三次坐牢經驗，但這次是『監獄中的監獄』，」黃之鋒說，在這樣的極限囚禁下，過程耗費極大時間與精神，才能讓心情平靜穩定。

黃之鋒在醫院單人囚室被關72小時之後才被轉往荔枝角收押所。目前除了12月2日的宣判之外，黃之鋒還有其它兩項罪名，將分別於12月5日、2021年2月再審。

反對黃之鋒等人的人士，得知裁決後在庭外拍手慶祝。（路透）

而針對此次的判刑，辯護律師向法官遞交了求情信，希望考量在包圍警總行動當中，三人實際上並未有暴力行為、也沒有唆使他人採取激烈手段，求情信之中也有來自各界的支持聲援，但最終法官王詩麗仍認定，「法律絕不允許公共秩序被毀壞、要有維持公眾秩序的決心」，並且強調這是預謀挑戰警方權威、對市民也有潛在危險的「自私行為」。

在判刑之前倍受外界矚目的周庭，先是成為英國《BBC》選為2020世界百大女性，在11月中的訪問裡，周庭也如此向《BBC》陳述她的心境：

「無可否認，這個城市越來越絶望，我也覺得前路茫茫。你問我下一步可以怎樣做？我都回答不到，但我們不能讓絶望佔據我們所有，也不能因恐懼忘記了我們心目中理想的香港，一個有民主的香港。」