港再增76確診 祭2人限聚令 堂食至22時 迪園、海園將關7天

港府宣布2日起收緊防疫措施，為期兩周。其中限聚令將由四人再次收緊至二人。餐飲場所每桌人數由最多四人減至最多二人，堂食時間則提早至晚上10時結束。圖為市民在旺角餐廳用膳。（中通社）

香港 第4波疫情 來勢洶洶，港府全面收緊防疫，多個受管制場所關閉，食肆餐館限人限時開放，港府只提供緊急公共服務。專家說香港疫情高峰可能延續至聖誕節，如果不立即收緊措施，疫情可能延至新年。

香港連日確診人數居高不下，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，新增76宗新型肺炎確診個案，其中9宗源頭不明，另有初步證實陽性個案約50宗。香港公立醫院3名醫護人員初步確診。

因應第4波疫情急速惡化，港府昨宣布採取3方面嚴厲措施，減少社交距離和人流，措施2日起實施，為期兩周。

在收緊的措施中，按「限聚令」出行收緊至2人，遊戲機中心等公眾娛樂場所關閉，健身中心、體育處所繼續開放，但不得多於2人一起活動；食肆堂食（內用）時間提早至晚上10時結束，每桌限人數為2人。

特首林鄭月娥稱疫情嚴峻，強烈呼籲私營和公營機構，盡量讓員工在家工作。港府機關只提供緊急、必須的公共服務。

香港新聞組／香港1日電

香港01報導，年初因疫情影響，海洋公園、香港迪士尼樂園閉園長達4個月，其後於6月重開。不過最近香港出現多宗不明源頭的本土感染個案，兩大主題樂園昨晚公布，分別於14日及15日閉園7天。

另據明報報導，林鄭被問港府反應是否太慢，她說疫情來得快，收緊措施亦有代價，「不覺得（港府反應）特別快或特別慢」。有餐飲業人士估計，重新收緊措施會令業界在12月傳統旺季損失70億港元（約9億美元）。

報導稱，另外，安老院是第3波疫情重災區，奪30人命，隨著第4波蔓延，新冠病毒過去兩天攻入3院舍，昨日共有6宗確診或初步確診個案與院舍有關。前日爆疫的院舍昨均有新增個案，而昨日新增的第3間院舍、新蒲崗百樂護老院，1名院友初步確診，染疫途徑暫未明，同層約50名院友及5名員工須檢疫。有安老業界稱，院舍員工雖要強制檢測 ，但出入院舍的醫院外展護士、港府人員等毋須強制驗，可能成為防疫漏洞。另外，昨日再多1間食肆出現爆發，當局呼籲11月15日起曾到訪上環星月樓的人檢測。