林鄭未履行競選承諾 「防賄條例」拒涵蓋特首

林鄭月娥日前到立法會出席施政報告答問會，未提及「防止賄賂條例」適用範圍擴大至特首。（中通社）

特首林鄭月娥 於2017年競選期間，曾承諾將盡快修訂「防止賄賂條例」，將第3條公職人員索取及接受利益，以及第8條與政府進行事務往來時對公職人員提供利益的適用範圍，擴大至包括特首，但距離任期完結尚餘一年多，仍未兌現承諾，這次「施政報告」中亦未提及。林鄭昨接受電視訪問時首次表明，任內不會進行相關修例工作，稱釐清特首憲制地位及身分，由中央處理更適合。

•8年沒進展 傳北京 反對

香港 01報導，林鄭月娥在節目中表示，規管特首修例工作不會進行，「因為我們釐清和學習到，在特區的政治體制中，行政長官的憲制地位和身分，但如果現任的行政長官犯了這些事，我相信中央人民政府一定會處理，因為這位行政長官是由中央人民政府委任，他亦要向中央人民政府負責。」

據報導，由終審法院前首席法官李國能出任主席的防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會，於2012年5月曾發表報告建議港府修例，將「防止賄賂條例」將第3及第8條適用範圍擴大至包括行政長官，以及成立專責獨立委員會，就行政長官索取利益給予許可。

梁振英任特首年代，相關建議未被接納。林鄭月娥於競選政綱中，曾提及：「我會盡快解決相關的憲制及法律問題，修訂「防止賄賂條例」，將第3及第8條適用範圍擴大至包括行政長官。」

不過建議至今仍被束之高閣。2018年12月，律政司在不尋求外間法律意見下，決定不就UGL案起訴前特首梁振英，引起社會質疑現有制度是否存在漏洞。2019年1月，政務司司長張建宗回應時任立法會議員郭榮鏗提問時，只表示「積極跟進檢討委員會的建議」，有關工作涉及複雜的法律和憲制問題，尤其特首在基本法下有獨特地位，故需深入研究。

南華早報其後引述消息指，林鄭曾向北京提出修訂「防止賄賂條例」，但被北京方面拒絕，理由是北京不能接受透過本地立法，成立委員會來審批特首可收的利益，另外亦擔心特首會動輒受政治引起的指控，而被控違法。

另據明報報導，林太昨天受訪稱，「在我任內，（修例）這個工作不會做了」，被問到是否以後都做不到，她稱不能代下任特首發言。