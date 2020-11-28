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香港有線電視老闆邱達昌承認染疫 名人1飯局4確診

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

第四波新冠肺炎疫情在上流社會爆疫，繼麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲23日承認染疫後，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事主席兼行政總裁邱達昌，27日晚終於承認26日確診，原來他與太太吳惠平，19日出席一個私人飯局，席上除了二人，也有謝玲玲及汽車會會監余錦基，即一餐飯已有4人確診。

香港01報導，被「跳舞群組」二代感染的謝玲玲，她23日確診後向外發聲明，指18日得知跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，為了預防及盡公民責任，進行第一次檢疫測試，檢驗結果為陰性。21日進行第二次測試，翌日得知確診新冠肺炎，期間沒有任何病徵。

據報導，但她指自己並非「跳舞群組」一員，但據知她的跳舞老師屬「跳舞群組」感染者，每星期會到中環舞室上堂，相信因此被傳染。其後邱達昌太太吳惠平，率先成為23日報告的確診者之一，記者當日向邱達昌查詢時，承認太太確診，但未有透露太多內容。而翌日衛生防護中心公布一名與吳惠平也是居於西貢銀臺路的66歲男子同樣確診，記者再度致電了解其身體情況時，邱達昌未否認，只著記者「不要亂寫」。

到25日邱太發聲明承認染疫，她是19日出席一私人飯局後，被通知同場有一名人士確診，得知後進行自願病毒檢測，因而獲告之確診新冠肺炎，信中強調「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員」。

至此，謝玲玲、余錦基、邱達昌及邱太吳惠平，為何會染疫，謎底終於揭開。邱在27日終打破沉默，發聲明稱與太太一同出席19日飯局，其後進行兩次檢測，首次結果為陰性，再次檢測後終為確診，即三人同樣成為「跳舞群組」第三代染疫者。邱達昌在聲明表示，他及太太現時身體狀況良好。

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