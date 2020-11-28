新聞評論／香港就業包袱「送中」 更難解

香港示意圖。圖／shutterstock

香港迪士尼 樂園的「奇妙夢想城堡」最近完成擴建工程，被疫情壓抑得難受至極的香港人，跑去看迪士尼的新城堡，有去湊熱鬧的朋友說，人多到教人害怕。

迪士尼幻想工程的監製焦雅欣表示，這個新城堡是全球首個迪士尼樂園城堡不以單一公主做主角，反而將城堡分成多個塔尖，以13個公主為主題，期望凸顯香港的多元及共融。城堡的120人製作團隊，有6成是港人。這顯示香港有好多人才，特別是年輕的人才。

然而在迪士尼工作的香港年輕人，近來有些心慌，因美國傳出迪士尼大裁員消息，雖說裁員以美國為主，但香港前景如何，沒人知道。

跟迪士尼一樣，香港其他行業特別是航空、旅遊、餐飲這類受疫情重挫的行業，也人心惶惶。香港第3季失業率已到16年高位，但還沒見頂，預計年底升到6.7%的新高。

香港勞工市場在第3季全面惡化，原來各方都以為疫情在第4季可以減退，誰料第4季來了個瘋狂的疫情第4波，勞工市場面對的壓力可能再度彈升。

都知道就業已成香港大問題，於是要看新的施政報告有什麼應對。報告出來，連日怨聲，一種說法，來了第二輪「送中」，即把就業的包袱以政治任務，甩給廣東的大灣區 城市。

按施政報告，港府要推大灣區青年就業計畫，有放風稱港府會資助在香港本地及大灣區的企業，聘請香港大學畢業生去大灣區內工作，名額2000、月薪1.8萬元（港幣，下同，約2322美元）。港府防疫抗疫基金已預留4億3000萬元，用作此計畫。在「送中」2000的同時，港府又以優才計畫名義，答應將原來的1000名額倍增至2000，這意味香港須創造出2000個新職位。

港府勞工及福利局局長羅致光被問到為何政策不留人才，反而是送走人才，他說你別單向思維，兩者並不排斥，又說大灣區的發展將是很大動力及機遇，讓香港青年掌握機遇非常重要。

而廣東的朋友好像不大高興，說內地今年800多萬大學生畢業，是歷史新高，為畢業大學生找工作，是各地方政府的政治任務，現在香港又插上一腳，令其難上加難。