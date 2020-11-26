香港增85確診 疫情「恐幾何上升」歌舞群組累計250例

一名新冠肺炎確診者曾到訪公園，公園26、27日暫停開放，以便徹底消毒。圖為日前海洋公園迎來大批遊客。(中新社)

香港 新型冠狀病毒確診連8日上升，昨達85例，本土病例多達84例，其中16例源頭不明亦是逾3個月來最多。歌舞群組累計已達250例，波及診所、學校及老人院。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港府雖有社交距離 措施，但這需要全民自律，減少社交活動，否則確診數字會呈幾何式上升。

據港媒綜合報導，在本土個案中有68例是相關個案，63例與此前的跳舞群聚相關，25例是經過4間檢測 中心發現，至今有250例確診個案是與跳舞、唱歌相關。

香港特首林鄭月娥昨日針對香港疫情表示，「施政報告」提出要新型冠狀病毒確診個案「清零」的目標，不排除日後會再推行大規模檢測，但暫時未有具體計畫。

至於全民強制檢測，林鄭稱，要有全面禁制令，限制市民禁止離開居所，不出不入，封鎖機場或陸路口岸才能做到，即使能比上次普及社區檢測更高效率，也需要四星期。他並反問香港市民與企業是否能忍受四星期與外隔絕，認為全民強制檢測只流於口號。

男師「陰轉陽」 中學停課

另據明報報導，香港新型冠狀病毒確診連續8日上升，歌舞群組兩日內增九成至250例確診，最新波及婦產科醫生診所、老人院及學校，染疫醫生病發後仍到兩診所應診。歌舞群組55歲女患者曾於19日到過海洋公園，公園今明兩日關閉；另有中學拉丁舞男導師6日內檢測「陰轉陽」確診，他曾教授約60名學生，學校須停課。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至昨日有超過5000名曾到訪相關跳舞場所的人到社區檢測中心接受強制檢測，她表示，近期病毒好像傳播得特別快，如果持續，恐會幾何式上升，甚至一傳十、十傳百，呼籲市民留家避免大型傳播。