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周星馳出庭認愛：分潤前女友一成是示愛

香港新聞組／香港26日電
周星馳25日首度出庭抗辯。(本報資料照片)
周星馳25日首度出庭抗辯。(本報資料照片)

知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7000萬元(約900萬美元)，雙方對簿公堂，周星馳25日首度出庭抗辯，頂著一頭白髮，戴著黑框眼鏡和一襲黑色西裝現身，他在庭上也認了和于文鳳有約會幾年並有親密關係；周雖然認愛，但強調建議分利潤一成是示愛，不等於當于是投資代理。

顧問費每月2萬元

綜合香港媒體報導，談及2004年2月星輝海外和于文鳳公司所簽下的協議，周星馳同意協議非僱傭合約，他當時以月薪港幣2萬元（約2580美元）聘用于為投資顧問。

據報導，星周星否認主動要求于文鳳為他全職工作，而且他也忘了港幣2萬元是根據什麼訂的，但他深信自己不是提出港幣2萬元的一方。于文鳳之前的兩份工作月薪超過港幣2萬元，至於為何她願意降價為周星馳效勞，他解釋：「如果佢願意（她願意），又喜歡，依樣先係最重要。」

周星馳憶述，2001至2002年時，有一晚與于在寓所露台約會，當次是他第一次向于提及投資物業，並主動建議將投資利潤一成分享給她以示愛意，不等於當她是投資代理。

另據「蘋果動新聞」報導，周星馳25日早9點半前就抵達高等法院，身旁有5、6位人陪同，神情輕鬆，雙手交叉在胸前等開庭。入庭宣讀誓詞後顯得有些緊張，面部表情繃緊，不時用手撐著下巴看文件。

「兩人有親密關係」

原告于文鳳一方在庭上引述周星馳的證人陳述書，指周曾謂「直至2002年，于與本人約會幾年並有親密關係」，周解釋「她不時會來我住處，我不能說經常，不是天天，不過一個禮拜起碼都會有一兩日」。被問到當年于與周家的關係，坦言「和我媽就不太好」。

周星馳在法庭午休期間，陪同代表律師團隊在法院食堂用膳，他指自己首度到訪高等法院。有市民在休庭期間給周星馳送上兩個李小龍模型。

影星周星馳前女友于文鳳向周索償逾7000萬港元佣金案，于20日出庭作供。（中通社...
影星周星馳前女友于文鳳向周索償逾7000萬港元佣金案，于20日出庭作供。（中通社）

周星馳 投資 美元

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