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訪京豐收 林鄭推200項新政：已預留購買疫苗預算

香港特派員李春／香港25日電
香港特區行政長官林鄭月娥24日表示，今年施政報告及附篇將提出額外200項新措施惠及民生，希望為市民提供更好服務。 (中新社)
香港特區行政長官林鄭月娥24日表示，今年施政報告及附篇將提出額外200項新措施惠及民生，希望為市民提供更好服務。 (中新社)

香港特首今天將在香港立法會作施政報告，這份施政報告是97年以來首度押後一月發表，又首度在立法會沒有民主派議員的情形下發布。林鄭月娥稱會額外提出200項新措施，但強調之前去北京不是為施政報告諮詢北京當局。

林鄭月娥24日為發表新施政報告暖身，她稱會繼續以天藍色作為報告文本封面，希望為香港帶來更多希望，施政報告繼續會有「附編」介紹本屆政府三年來的政策範疇。

這份施政報告原定10月14日發布，臨發布前兩日，林鄭月娥以香港經濟要北京支持為由，宣布押後發布，並稱已梳理一系列措施，要求北京考慮和支持，又收到北京通知，因有關措施涉及範圍非常廣泛，故邀請她10月下旬前往北京，參與部委協調會議。

林鄭月娥昨稱，今年施政報告及附編，會額外提出200項新措施，由於現時公共財政極緊絀，今年香港財赤或高達3100億港元，因此很多新措施希望不動用新資源下，為市民提供更好的服務。

她稱，施政報告將加入11月初與北京商討的支持香港措施，但又強調她上北京並非就施政報告諮詢北京當局，而是提交一系列對香港經濟有利的措施。她說，沒有比借助中國大陸重啟經濟的更好選擇。

林鄭月娥又稱，防控疫情是港府的頭等大事。她稱港府已預留金錢購買疫苗，又已向北京提出如需要就向香港供應疫苗。

大陸全國人大常委會日前作出有關香港議員資格的決定後，港府當即取消梁繼昌等四名民主派立法會議員資格，其後另外15名民主派立法會議員集體請辭。

林鄭月娥上任後，首次面對沒有民主派的議會發表施政報告。她說，現時立法會更理性，是一個更好平台，又說如果有利香港發展的政策措施，應盡快通過。

北京 香港 林鄭月娥

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