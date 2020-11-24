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香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路

香港新聞組／香港24日電
住在廣東及澳門的香港居民，23日起可通過「回港易」計畫，有條件豁免強制檢疫14天，每天5000名額。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站。（中新社資料照片）
住在廣東及澳門的香港居民，23日起可通過「回港易」計畫，有條件豁免強制檢疫14天，每天5000名額。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站。（中新社資料照片）

第四波疫情殺到，連日來均錄得雙位數的確診個案。醫管局估計短期內會有大量確診病人須入院接受治療，故宣布25日重啟亞洲國際博覽館社區治療設施，以接收病徵輕微、有自理能力的確診患者，以及初步確診者。

•負壓床使用率65%

文匯報報導，醫院管理局總行政經理庾慧玲昨日在疫情記者會上指出，現時有224名確診病人分別在19間公立醫院留醫，其中8人情況危殆，2人情況嚴重。另外，醫管局已啟用1085張負壓病床，以及584間負壓病房，使用率分別為64.9%和70.9%。

據報導，由於疫情漸趨嚴重，為配合港府抗疫策略，醫管局將於明天重啟亞博館的社區治療設施接收病人。庾慧玲表示，會將病情較為穩定、年紀較輕和有自理能力的病人，送往亞博館治療，以減輕醫院隔離病床的壓力。亞博館也會接收初步確診者，病人可於亞博館等待檢測結果。

新冠疫情反彈，多個社區檢測中心出現接受檢測的人潮。港府昨在三區增設流動採樣亭及樣本瓶派發站，方便市民接受檢測。

•「回港易」首日 市民批混亂需等句鐘

另據明報報導，「回港易」昨天啟用，香港居民可預先登記，持香港衛生署發出的綠色二維碼或核酸檢測正本回港，便可在港免檢疫14天，港府發言人表示，首天逾2140人返港。有市民說香港關口非常混亂，不少老人家沒預先準備好，加上該處網速不佳，大批市民等候良久，更有市民批評港府太遲推「回港易」。

檢測 疫情 香港

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