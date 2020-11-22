港增43確診 港星旅泡暫停 疑現超級傳播者 病毒擴散港九新界

香港21日新增43宗確診，逾3個月來新高，所有派對房間須關閉，食肆禁現場表演、跳舞。圖為蘭桂坊酒吧街。（中通社）

香港 新冠肺炎第四波疫情 已經殺到，昨日錄得43宗確診個案，是自8月17日以來最多，且有多起感染來源仍不明；初步確診亦多達60多宗，若全部初步確診者最終確診，即兩日合共有過百人染疫。香港與新加坡原定22日啟動的「航空旅遊泡泡」，決定順延兩星期再飛。

文匯報報導，香港疫情反彈，無關連的本土個案七天移動平均數字昨日已達3.86宗，較前日的2.14宗大幅上升，逼近平均5宗的「熔斷」水平，「港星旅遊氣泡」暫破滅。根據兩地的「航空旅遊氣泡」協議，「熔斷機制」會在任何一方的無關連本土個案七天移動平均數字超過每日5宗時生效，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，香港沒有關連的本土個案七天平均數已接近5宗，而在本土疫情仍未觸及機制時煞停，可減少對旅客造成不便。他表示，下月初會再公布啟航日子。

•舞群32人確診首強制檢測

據報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增43宗確診個案，7宗為輸入個案，分別從菲律賓、印尼、瑞典、英國及美國抵港，其中4人為外傭。36宗屬本土感染，其中不明源頭個案有13宗，患者住處遍布港九新界。餘下23宗為有關聯個案，另逾60宗初步確診。張竹君指，近日個案急速增長，形容疫情「來勢洶洶」，並承認第四波疫情已經到來。

在有關聯個案中，Starlight Dance Club跳舞群組再多21宗個案，包括8名舞蹈導師，該群組目前累計32人染疫。大部分患者都到過Starlight Dance Club，部分師生更到過其他跳舞場所，合共涉及14間舞場，懷疑出現超級傳播者。

張竹君呼籲，於11月1日後曾到過有關14間場所的市民應盡快接受檢測；食衞局稍後亦會發出強制檢測公告，要求有關人士在11月24日前做檢測。

她指出，跳舞群組內可能出現超級傳播者，但現時並不知道是哪位患者，亦難以找出群組源頭，因社區一直有無病徵感染者。她認為現在才追蹤到過舞室的人為時已晚，去過這些地方的人，也去過其他不同地方，難以斷定哪一刻出現傳播，故希望相關市民盡早檢測。