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前女友爆：周星馳不信婚姻 要求分佣非逼婚

香港新聞組／香港20日電
香港影星周星馳舊愛于文鳳入稟高等法院追討7000萬佣金案，19日在高等法院續審。當日下午，原告于文鳳親自現身庭審作供。（中通社）
香港影星周星馳舊愛于文鳳入稟高等法院追討7000萬佣金案，19日在高等法院續審。當日下午，原告于文鳳親自現身庭審作供。（中通社）

影星周星馳被前女友于文鳳追7000萬港元（約902.8萬美元）佣金案昨天在高院續審，于文鳳稱佣金協議源於2002年聖誕前夕，當時周星馳說送她一輛單車作禮物，于文鳳回答「與其送我單車，不如給我投資利潤的10%吧」，周星馳遂答應。她又說，明白周星馳「不相信」婚姻，要求分佣並非逼婚。

明報報導，「香港建設」太子女于文鳳與周星馳2010年分手，她昨天身穿白色西裝外套，由專人駕駛私家車接送高院作供。于文鳳透露，她首次幫助周星馳乃兩人仍是朋友時，周的美國簽證出了問題，要于找其父于鏡波幫忙，最終于文鳳請了律師幫周辦妥簽證。她與周拍拖後應周要求辭工，幫他處理電影版權及物業投資項目，銜頭「物業顧問」，月薪2萬港元。

于文鳳表示，2002年聖誕前夕，周星馳說要送她一輛單車，于文鳳稱不需要單車，向周要求分佣10%，周亦答應。于文鳳在盤問下被問及，為何不白紙黑字寫下分佣要求，她說因信任周，不覺有此需要。

于文鳳說，其兄當年曾問她，為何對周星馳的業務出心出力，兩人是否要結婚，她否認並說周「不相信」婚姻，亦說自己不是替周「白做」，周會給她佣金。于又說，拍拖時會與周星馳說英語，以訓練周的英語能力，協助他進軍好萊塢，就連協定涉案佣金時，兩人亦以英語對話。

于文鳳被問到是否周星馳影迷時，她說在與周拍拖前並非他粉絲，但兩人一起後「我當然要看他的戲」，法官高浩文聞言後說「聽起來很痛苦！」于隨即稱「沒有，那都是喜劇」，惹來庭上眾人大笑。

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