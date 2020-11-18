30年首見 港支聯會年宵簽約一度現波折

支聯會過去30年都有參加競投，去年亦投得攤位售賣「民主之花」。（取材自支聯會臉書）

香港 維多利亞公園一年一度的年宵市場展開攤位公開競投，連年參加競投的香港支聯會，一度被港府食環署攔阻，昨下午才獲簽約。此前內地學者田飛龍指控支聯會是「顏色革命組織」，要求動用港區國安法處置。香港支聯會說不會退縮，還要繼續主辧六四 燭光晚會。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年5月21日，香港舉辦全球華人大遊行 ，支聯會宣告成立，其後全力支持北京學生運動。六四事件後年年連辦香港維園六四燭光晚會，只在今年被香港警察以疫情為由禁止。支聯會另一重要活動，就是在香港維園的年宵市場中售賣相關紀念品以籌款。

香港支聯會堅守自1990年以來的慣例，由支聯會祕書蔡耀昌參加17日的競投會，投標後，港府食物環境衛生署衛生總督察周勁時稱須核實資料，未能辦理簽約手續。支聯會人士相信食環署針對支聯會，有政治意圖。而此前剛爆出田飛龍指控支聯會事件，令主管官員要「請示上頭」。但下午收到官方通知，表示同意簽約。

香港新聞組／香港18日電

明報報導，明年維園年宵昨日起一連兩日競投濕貨攤檔，自1990年起於維園年宵擺檔的支聯會雖投得三個攤檔，卻一度遭食環署拒絕即時簽約，稱須「重新考慮」，惟相隔數小時後又准許簽約。支聯會祕書蔡耀昌認為此次事件似是要「等候發落」，屬政治打壓。他稱過去30年未曾出現如此情況，擔心年宵未開始或舉行期間，支聯會或遭其他阻撓，甚至被終止租約。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，估計或是前線公務員為小心穩陣起見，見到支聯會投攤檔，先請示上級。他說食環署最終批出租約，認為「支聯會未必是港府想優先處理的議題」。