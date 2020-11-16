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「錢多多」懸紅9.5萬美元緝兇：不知對方是誰 未與人衝突

香港新聞組／香港16日電
內地神祕富豪錢峰雷（前排右）在香港遇襲受傷，他與馬雲（前排左）是從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）
內地神祕富豪錢峰雷（前排右）在香港遇襲受傷，他與馬雲（前排左）是從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，14日凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，錢大腿中刀，接受手術後，情況嚴重，至15日出院休養，其姓方男助理面、背中刀，手術後一度危殆，現轉為嚴重。錢稱將懸紅最高1000萬港元（約9.58萬美元）緝捕4名刀手，倘提供消息及證據協助成功檢控幕後指使人士，可面議更高賞金。

根據錢峰雷微博，他表示，兇徒有4名，直斥兇徒「視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治」，他現懸紅協助警方緝兇，任何人士若能提供可靠消息，如涉事私家車車牌、片段，可獲最高港幣1000萬元，或按比例之懸紅金額，更稱能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及成功定罪，可面議獲更高賞金。

香港01報導，錢峰雷15日下午表示，首度開腔談及遇襲事件，他稱不知道對方(施襲者)是誰，亦沒有與人發生衝突，受傷進行手術後，正在休息。他聲音顯得疲累，其後不願再多談遇襲一事。記者15日到其淺水灣豪宅欲查問，但無人應門。

據報導，事發於14日凌晨12時許，44歲綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔頂級私人會館「皇朝會」，遭三名黑衣人持刀追砍，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。

錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷昨日接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

錢峰雷懸紅最高1000萬港元。（取材自微博）
錢峰雷懸紅最高1000萬港元。（取材自微博）

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