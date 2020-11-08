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港府下月起不再「保就業」 零售業失業看升至15%

香港新聞組／香港8日電

近兩個月疫情受控，市民較多外出消費，故零售業生意跌幅收窄，立法會議員邵家輝指出，港府保就業計畫第二期將於本月底屆滿，預計下月開始部分零售業員工或會被解僱，下月失業率預計將上升達13%至15%。

對此，公務員事務局協調統籌第二輪抗疫計畫，截至十月底，已經開設約2.9萬個職位。

明報報導，政府最新公布7至9月的「零售、住宿及膳食服務」行業失業率為11.7%。

邵家輝表示，本地消費占零售業銷售價值三分之二，三分之一由遊客帶動，當中近八成來自內地遊客。他形容現在是靠本地消費「暫時頂住先」，但在零遊客之下，他對過往依靠內地遊客的高消費品行業如珠寶鐘表、電器、化妝品、藥品等，於聖誕節的生意額不感樂觀。

報導指出，不少以內地遊客生意為主的大型連鎖店，未來方向都是縮減店舖數目，人手需要自然較少。邵家輝預計上述行業12月失業率或攀升至13%至15%。翻查政府統計處數據，2003年SARS時本港第二季批發及零售業失業率為10%。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門指香港經濟長遠仍要靠兩地通關才有較大突破，促請港府採取決斷手段，實施「大型啲、有少少強制」的新冠病毒檢測計畫，釋除內地對與本港通關的疑慮。

報導稱，楊立門預計，保就業計畫完結後會有很大的結業潮，令失業率惡化，「（失業率）可能去到SARS時的7%、8%」，促請政府在未來數月「再畀支撐企業」。

大公報報導，公務員事務局協調統籌第二輪防疫抗疫基金下的創造職位計畫，目標在兩年內創造約三萬個有時限的職位，應屆畢業生也可應徵。局方昨日表示，截至十月底，已經開設約2.9萬個職位，於政府及非政府界別開設的職位約各佔一半，已聘請約一萬人。其餘職位的招聘工作正積極進行或即將開展。

零售業 就業 檢測

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