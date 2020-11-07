香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

中國副總理韓正（右）6日在北京會見香港特首林鄭月娥，對她和港府落實港區國安法等施政作為，表示肯定。（新華社）

主管港澳事務的中國副總理韓正6日在北京 會見香港 特首林鄭月娥。韓正當面肯定林鄭月娥在防控疫情和落實港區國安法的成效，並表達對她和港府的堅定支持。林鄭會後表示，已就防疫、經濟復甦和紓解民困等三方面，向北京提出希望支持香港的建議。

據新華社報導，韓正在此次會見中還提出對香港的政策支持稱，「凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、有利於增進香港同胞切身福祉、有利於促進大陸與香港融合發展的事情，中央都會全力支持」。

韓正在會面時表示，今年以來，「在中央的堅強領導下」，林鄭帶領著特區政府，克服各種困難，迎難而上，在疫情防控，恢復經濟，落實港區國安法，維護香港社會的穩定大局方面，做出顯著成效，北京當局對此充分肯定。

韓正還表示，中共19屆五中全會提出了十四五規畫和2035年遠景目標的建議，當前大陸正根據這個建議制定「十四五」規畫，香港也應更好地把握國家發展大局，發揮香港自身的優勢，找到更好的定位，把香港發展得更好。

林鄭月娥6日在北京對媒體表示，很高興香港提出的意見都獲得北京當局支持，反映北京當局高度重視和支持香港融入國家發展大局。目前已就防疫、經濟復甦和紓解民困三方面，向北京方面提出希望政策支持香港，主要是提升和鞏固香港的國際金融中心、航空樞紐和創新中心的建議。

林鄭：盼港美關係回復正常

她又說，港澳辦主任夏寶龍和國務院副秘書長丁學東已召開「中央部委會議」，討論香港實施的政策，但未能透露會面的具體內容和成果，希望在11月底施政報告公布時交代。

在北京期間，林鄭與六個部委官員舉行會議，包括商務部、科技部、發改委、中證監、衛健委及民航局，討論支持香港的經濟措施。

林鄭還表示，希望選後美國 與香港的關係可以回到正常。她批評美國的政黨和官方，「不斷干涉中國和香港內部事務」，又單方面選擇暫停雙方已簽署的協議，制裁包括她在內的政府官員，希望將來美國與香港接受在相互尊重和合作下建立關係。