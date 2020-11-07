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香港爭取免檢通關 林鄭月娥：防疫要再努力

香港新聞組／香港7日電
香港衛生署衛生防護中心公布，香港6日新增6宗新冠肺炎確診個案，全部是輸入個案，至今香港確診個案累計5361宗。圖為香港中環街頭，市民戴口罩出行。 (中新社)
香港衛生署衛生防護中心公布，香港6日新增6宗新冠肺炎確診個案，全部是輸入個案，至今香港確診個案累計5361宗。圖為香港中環街頭，市民戴口罩出行。 (中新社)

香港特首林鄭月娥昨日稱，在北京有向中央反映香港各界希望早日免除入境14日強制檢疫、兩地人員可以往來，有強烈訴求，林鄭形容港府「還要繼續努力」，她指出，「最終問題是香港的防疫抗疫工作要做得更嚴格，推出更多外防輸入個案的政策。相信如果香港做得好，中央一定會積極考慮。」

香港文匯報報導，香港昨日新增6宗輸入確診個案，未出現本地個案，是相隔5日再錄得本地零感染，而疫情雖緩和，但最近出現呼吸道感染症狀的市民明顯上升，認為與近期較多喜慶節日兼巿民防疫鬆懈有關，而衞生防護中心昨日便公布再有幼稚園出現上呼吸道感染爆發，34名學童出現病徵，兩名專家均呼籲巿民不容忽視有關風險。

旅議會赤字千萬 恐裁員三分一

另外，澳門經濟財政司長李偉農昨天表示，若新型冠狀病毒疫情受控，希望有條件於明年第二或第三季恢復港澳往來。香港01報導，疫情重創旅遊業，不少旅行社近月來都零收入。連帶靠旅行社印花徵費為主要收入的旅遊業議會，收入亦大減40%，2019/2020年度更錄得逾1000萬元虧損。總幹事陳張樂怡於年報中表示，議會因印花徵費收入驟失，而陷入嚴峻財務危機。

消息指，估計現時旅議會的現金流能「捱多半年」。因此裁員將「無可避免」，更非「裁幾個人就解決到」，料須大規模裁員，數量達現時員工的三分一；而其他員工亦須繼續放無薪假。

香港 疫情 裁員

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