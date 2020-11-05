加駐港總領事：擬定撤僑方案 不會讓尋求庇護港人進總領館

加拿大駐香港和澳門總領事南傑瑞指，在香港實施國安法後，加方已擬定撤離在港30萬僑民的方案。(取材自臉書)

孟晚舟事件令加拿大 與中國關係陷入低谷，加拿大駐港澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）說，在香港 實施國安法後，加方已擬定撤離在港30萬僑民的方案；他並說，不會讓尋求庇護 的港人進入總領館。

港媒報導，南傑瑞日前出席加拿大國會一個討論加中關係的會議時，作了以上表示。

據報導，在會議上，有議員詢問南傑瑞，對於香港實施港區維護國家安全法，加國駐香港及澳門總領事館有何應變方法。

報導表示，南傑瑞指出，加國政府已經擬定大規模撤離在港加拿大公民的詳盡計畫，有需要時可以把30萬在港公民撤回，相關方案和資源已經準備就緒，可以應對不同情況，包括緊急撤離。但他認為，現時的評估是，出現撤僑的極端情況機會較低。

香港01報導，早前學生動源前召集人鍾翰林在美國駐港澳領事館附近被捕，同日下午有最少四人曾到領事館尋求政治庇護。南傑瑞表示，加拿大駐港澳領事館暫時未收到任何要求庇護的個案，亦不會接待他們進入領事館，但就會向他們提供加拿大政府相關資料。

中國駐加拿大大使叢培武在10月15警告加拿大不要接收香港「暴亂犯罪分子」，不要向香港「暴亂犯罪分子」提供政治庇護，其後加拿大總理杜魯多表示不會屈服於中國的「脅迫外交」，並會在全球範圍內捍衛人權，包括新疆和香港。