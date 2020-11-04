林鄭月娥籲美下屆總統「勿打壓香港」

香港特區行政長官林鄭月娥3日出席行政會議前會見傳媒時表示，將於當日下午會同五名局長，訪問北京、廣州和深圳。(中新社)

香港 行政長官林鄭月娥 昨天說，期望下屆美國政府全面考慮與香港的關係，包括美國在港公司所聘用大量雇員的利益，不會因為隨意的政治打壓而受到無理影響。

林鄭月娥昨天下午率同多名港府決策官員前往中國大陸深圳市，在接受檢疫後轉赴北京，商討北京方面對香港經濟民生的支持。

她在出發前回答媒體有關美國總統大選 的看法時說，美國總統大選是美國選民的選擇，也是美國內部事務，但過去一年，在中美關係大前提下，香港受到一些不利影響。

林鄭月娥說，在下一位總統領導下的美國政府如何看待中美關係以及香港在中美關係下的重要性，將由新當選的美國總統及其團隊去思考。

但從香港角度看，港美關係是長期和互惠的，不是哪一方單方面受惠。從數字上來看，港美貿易順差歸美國；香港金融發達，美國投資銀行或金融機構也分一杯羹。

林鄭月娥表示，希望新一屆美國政府全面考慮與香港的關係，包括美國在港公司所聘用大量雇員的利益，不會因為隨意的政治打壓而受到無理影響。

林鄭月娥下午前往深圳，之後在北京停留三天，4至6日將會晤中國國務院多個部委，討論她向北京方面提出有關協助香港經濟復甦的措施，並展望香港未來，包括融入中國發展大局，以及粵港澳大灣區規畫。