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調查「元朗事件」 編導被捕…新聞界批打壓採訪自由

香港新聞組／香港4日電
香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人，無差別地進行暴力攻擊乘客，連孕婦也無法倖免，過程不見員警出面，震驚社會。（取材自《香港突發事故報料區》臉書）
香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人，無差別地進行暴力攻擊乘客，連孕婦也無法倖免，過程不見員警出面，震驚社會。（取材自《香港突發事故報料區》臉書）

香港電台編導蔡玉玲涉嫌不當查閱及使用車輛資料而被捕，身兼港台總編輯的廣播處長梁家榮昨天說，關心蔡玉玲被捕是否對港台新聞工作帶來影響以及出現「寒蟬效應」。香港多個新聞從業人員組織昨晚發表聲明，批評警方拘捕官方香港電台編導蔡玉玲的做法是打壓新聞採訪自由。

香港電台節目製作人員工會批評警方高調拘捕的做法，不滿警方至今仍未公開交代拘捕的原因。香港記者協會批評警方的行動橫蠻無理及荒誕，表示極度震驚及憤怒。要求警方盡快交代細節以及拘捕的理據，立即無條件釋放相關新聞工作者。

新聞行政人員協會、香港攝影記者協會等多個新聞團體也發表聲明，表示高度關注事件，深切憂慮警方的行動損害新聞採訪自由，指警方以涉嫌違反道路交通條例拘捕媒體工作者，其行動理據和目的令人質疑。

另據明報報導，7．21元朗襲擊發生後，警方被批評失職，更被質疑「警黑勾結」。港台「鏗鏘集」透過翻查閉路電視及訪問，先後製作過兩集節目，包括調查事發時警力的安排。民主黨立法會議員林卓廷稱，襲擊案由新界北總區重案組調查，而案發時任元朗警區助理指揮官的游乃強，其後被調職至新界北總區刑事總部，已被批評屬嚴重利益衝突，這次再由該總區重案組調查及拘捕港台編導，「是最嚴重的角色衝突」，質疑是為阻嚇其他記者，令他們不敢再查7．21。

香港 民主黨 攝影

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