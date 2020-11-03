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讓名校女兒退學 舉家移民英國 港爸這麼說…

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港港區國安法6月底生效，香港一位爸爸Sunny有感於政局不穩、教育制度崩壞，7月就決定讓在港就讀名校的15歲女兒退學，立刻舉家移民英國。他說，放棄在港事業離開是迫不得已，希望下一代可在安穩環境下成長。他得知女兒的部分同學也打算到海外升學，「要走都是遲早的事」。

明報報導，Sunny一家四口7月時到達英國定居，正值壯年的他原在港從事傳媒行業，現時待業中。他早年已有移民念頭，自去年社會運動不斷，6月底國安法實施，成了他決定離開的「最後一根稻草」，「（國安法）直頭係加速了我要走，社會太過動盪不安」。

據報導，Sunny女兒本來在九龍區一間私立名校就讀，決定移民後便毅然讓她退學，轉到英國繼續學業，其20多歲的長子也在英國讀大學。以他所知，女兒的同學也早有留學念頭，相信會陸續離港。他說：「（香港）沒有前景，情況只會愈來愈壞」。

報導稱，Sunny認為，近年在港發生的事令他對香港教育制度失去信心，「加上又有國安法，真係搞唔掂」。他透露身邊很多有下一代的朋友本來不想離港，「有錢的現在都會走，用錢買個後備方案，無錢的也是走了再說」。他說原本有朋友計畫在港生兒育女，現已打消念頭，「索性不生，或者移到民之後再生」。

香港 英國 移民

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