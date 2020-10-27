港旅業吊鹽水：或炒8000人 旅巴慢駛請願 促速通關救命

港府雖放寬本地遊人數限制，但出團數量有限且利潤低，旅遊業恐出現大規模裁員。圖為本地團導遊向遊客展示西營盤老社區的照片。（歐新社）

一連三天的重陽節假期，適逢港府放寬本地遊人數限制，「餓」了大半年的市民終於能一嘗旅遊滋味，部分導遊及旅遊巴司機也有工開，惟本地遊出團數量有限，且利潤低。旅遊業界昨日還發起旅遊巴遊行 請願，促請港府推行強制全民檢測，盡快推出健康碼，使香港與澳門 及內地恢復通關，否則單是旅遊業就將有8000人被炒，裁員 規模大過國泰航空。

文匯報報導，旅遊相關行業，包括導遊、旅遊巴、零售及餐飲，都異口同聲表示本地遊僅能「吊鹽水」，無助解除裁員、倒閉危機。為拯救旅遊業，昨日上午旅遊業界發起旅遊巴慢駛遊行，至少50輛旅遊巴在灣仔一帶慢駛，由灣仔金紫荊廣場出發，遊行至港府總部。團體到達港府總部後，高叫「求生存，保就業」、「立即恢復通關，拯救旅遊業」等口號。

據報導，參與遊行的香港旅遊業議會理事譚光舜表示，受疫情影響，業界自1月起已經「零收入」，過千部旅遊巴停工，雖然近日港府放寬本地遊報團人數，但幫助不大。他表示，保就業計畫下月結束後，若香港仍未恢復與澳門及廣東通關，旅行社會出現大規模裁員。他擔心此次大裁員情況或較國泰裁員更嚴重，估計至少有6000至8000人將遭裁撤。因此他呼籲，「港府其實刻不容緩要開關、要強制檢測，以及要保就業、保企業。」

對約3000名跨境旅遊巴司機而言，幫補有限；有來往澳門及香港的跨境巴士公司代表指，在港澳兩地有過百名職員每月開支約70萬港元（約9萬美元），若一直未能通關，預料明年2月左右公司有可能倒閉。

跨境巴士公司董事區瑞興指出，「我們由3月24日至今完全零收入，又要維護車、又要維持司機，港府保就業計畫到11月便終止，未來希望港府可以盡早安排開關口，特別是澳門要指定人、到澳門要考牌，如流失了這些人才（司機），即使能重開，我們也沒本事可以去澳門。」