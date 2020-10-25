港警約會面 潘曉穎母：先釐清3點再決定

圖為潘曉穎母親10月20日於港府總部外會見傳媒。（中通社）

香港 男子陳同佳2年前涉嫌在台殺害女友潘曉穎潛逃回港，潘曉穎的母親願為疑犯陳同佳求情的「死線」上周已過，但潘母稱若陳同佳願與她公開見面，她會再考慮求情。警方約潘母今早會面。潘母昨日提出要先釐清3點，並質疑警方是否誠心願意與台方協商，待警方回應才確定會否與警方會面。協助陳同佳的聖公會教省祕書長管浩鳴前日稱，陳同佳未有辦法取得赴台簽證 ，未能起行投案。

涉嫌殺害潘曉穎的港男陳同佳前天在香港出獄滿一年，但至今仍未來台投案。潘曉穎的母親前天表示願當中間人，促成港、台警方會面。

綜合港媒報導，香港警方前晚稱已致電潘母了解事件最新情況。潘曉穎母親昨天對港媒證實，前晚收到警方邀請今天見面，但她無法確定屆時警方能否接受她作為中間人，以協調與台灣 警方商討陳同佳投案事宜，因此她提出3項會晤前提。

首先，她說，警方一直沒有確實這次見面是否會接受她這名中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳投案一事商談。其次，她不知道來電的警員以及明天會面的警員是否有足夠權力代表香港警方作決定，應她的要求安排港、台警方商談。第三，對於警方提及可取回的女兒遺物，潘曉穎母親表示，這些證物可能關乎陳同佳在台牽涉的命案，因此決定暫時不會取回，並要求警方代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

被問到若警方未能回應以上3點，今天是否就不見面，潘母透過中間人說，要視乎警方能否確定這3件事，才作決定。