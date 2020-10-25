香港重啟本地遊 58旅行社登記逾100團 景點久違打卡潮

24日是香港重陽節小長假第一天，銅鑼灣街頭人潮湧動。（中新社）

香港 新冠疫情近日漸趨緩和，港府放寬部分防疫 措施，加上一連三天重陽加周末假期開始，昨日市面人流明顯增加。本地遊昨起陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。

文匯報報導，立法會旅遊界議員姚思榮表示，本地遊對整體旅遊業而言是「有好過無」，而長遠之法還是盡快推出健康碼，恢復內地與本地的人流有限度往來，徹底拯救旅遊業。

港府早前放寬本地旅行團人數上限至每團30人，旅遊業議會指出，截至昨日約有58間旅行社，登記舉辦超過100個旅行團，將於一連三天的長假期陸續出發，旅議會將派巡查員檢查旅行團有否做足防疫措施。

•團友合照忘社交距離

據報導，鑽石山南蓮園池一個約20人旅行團，團友們不忘做好防疫措施，包括上車前用酒精搓手液洗手、全程戴口罩等，但十多名團友在瀑布前拍大合照，似乎忘記群組間須保持1.5米的社交距離，及最多4人聚集的限制，要現場保安員一度上前勸喻。

多個在港鐵香港站集合的本地團，首個行程便是到米其林點心店進餐，惟仍有4人限聚令，故團友須多分數枱進食，點心店也有提供公筷。

團友陳小姐表示，在家中困了很久，真想出來走一走，「食嘢又好，去新界行吓都好，雖然可以自己去，但係參加旅行團好似開心啲。」

另據大公報報導，旅遊業議會名譽顧問胡兆英稱，該公司昨日有四個本地團出發，是去年10月至今最多團的一天，今天有五團出發，全部去海洋公園。而歡樂海鮮酒家負責人劉耀邦說，自港府公布放寬本地遊旅行團人數限制後，連日收到超過十間旅行社詢問團餐價格。