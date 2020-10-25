我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

香港重啟本地遊 58旅行社登記逾100團 景點久違打卡潮

香港新聞組／香港25日電
24日是香港重陽節小長假第一天，銅鑼灣街頭人潮湧動。（中新社）
24日是香港重陽節小長假第一天，銅鑼灣街頭人潮湧動。（中新社）

香港新冠疫情近日漸趨緩和，港府放寬部分防疫措施，加上一連三天重陽加周末假期開始，昨日市面人流明顯增加。本地遊昨起陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。

文匯報報導，立法會旅遊界議員姚思榮表示，本地遊對整體旅遊業而言是「有好過無」，而長遠之法還是盡快推出健康碼，恢復內地與本地的人流有限度往來，徹底拯救旅遊業。 

港府早前放寬本地旅行團人數上限至每團30人，旅遊業議會指出，截至昨日約有58間旅行社，登記舉辦超過100個旅行團，將於一連三天的長假期陸續出發，旅議會將派巡查員檢查旅行團有否做足防疫措施。

•團友合照忘社交距離

據報導，鑽石山南蓮園池一個約20人旅行團，團友們不忘做好防疫措施，包括上車前用酒精搓手液洗手、全程戴口罩等，但十多名團友在瀑布前拍大合照，似乎忘記群組間須保持1.5米的社交距離，及最多4人聚集的限制，要現場保安員一度上前勸喻。

多個在港鐵香港站集合的本地團，首個行程便是到米其林點心店進餐，惟仍有4人限聚令，故團友須多分數枱進食，點心店也有提供公筷。

團友陳小姐表示，在家中困了很久，真想出來走一走，「食嘢又好，去新界行吓都好，雖然可以自己去，但係參加旅行團好似開心啲。」

另據大公報報導，旅遊業議會名譽顧問胡兆英稱，該公司昨日有四個本地團出發，是去年10月至今最多團的一天，今天有五團出發，全部去海洋公園。而歡樂海鮮酒家負責人劉耀邦說，自港府公布放寬本地遊旅行團人數限制後，連日收到超過十間旅行社詢問團餐價格。

香港本地遊陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。圖為遊客觀看維港邊的裝飾...
香港本地遊陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。圖為遊客觀看維港邊的裝飾作品。（新華社）
香港本地遊陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。圖為遊客喜歡的昂坪360...
香港本地遊陸續出團，多個景點再現久違的旅行團「打卡潮」。圖為遊客喜歡的昂坪360。（中通社）

防疫 社交距離 香港

上一則

26萬失業大軍缺錢供樓 恐現賣樓套現潮

下一則

顧客打遊戲他狂叩 成都外賣小哥被打傷

延伸閱讀

在台情蒐！港人李彬豪跟拍學運人士 遭遣返

在台情蒐！港人李彬豪跟拍學運人士 遭遣返
提前投票點開放 防疫一絲不苟

提前投票點開放 防疫一絲不苟
防流感、新冠夾擊 健保公司送20萬份防疫包

防流感、新冠夾擊 健保公司送20萬份防疫包
維州州長諾譚染疫康復後民調回升 防疫獲64％滿意

維州州長諾譚染疫康復後民調回升 防疫獲64％滿意

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物