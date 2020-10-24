清華大學黨委獲薦港大副校長 校友、學生憂帶「政治任務」

香港大學遴選委員會推薦清華大學學者申作軍擔任副校長，主管學術發展。（取材自清華大學網頁）

港媒報導，香港 大學管理層將有人事異動，北京 清華大學兩名學者下周可能成為港大副校長；其中，北京清華大學工業工程系主任申作軍身兼系黨委，是中共 黨員。港大校董、學生會會長憂慮他們會作「政治任務」，對港大學術自由前景極不樂觀。

•最快明年1月上任

香港01報導，申作軍及北京清大地球系統科學系主任宮鵬獲推薦擔任港大副校長，前者負責學術發展，後者負責學術人事及資源。如果港大校委會27日通過任命，兩人最快於明年1月履新，任期5年。

據北京清大工業工程系官網的「黨政機構」資料顯示，申作軍除了是工業工程系主任外，並身兼該系「系黨委」，這意味他具中共黨員身分。因此，申作軍一旦獲委任，將是「首次有具中共黨員身分人士擔任港大管理層」。

另據明報，港大發言人表示，大學人事任命要通過所有程序，現時不宜評論，又稱報導有內容與事實不符。有港大消息人士澄清，申作軍主要教席其實在加州柏克萊分校，在清華擔任系主任只是「榮譽性質，亦非黨委」。據報導，清華大學網頁至本月13日紀錄仍顯示，申是清華大學工業工程系主任及黨委委員，但黨委資料昨已刪除。有傳媒報導，網頁於前天仍顯示他為黨委。

•7副校長2年內4辭職

香港01報導，現任港大校長張翔於2018年7月上任，他任內約兩年間，7名副校長當中，先後有4人辭職，目前有3個副校長由校內教授暫任，一個職位懸空。港大負責學術發展的副校長一職原先由在新加坡國立大學執教約30年、香港出生學者賀子森出任，但他去年中以「個人原因」請辭回新加坡。港大校董兼港大校友關注組副召集人麥東榮說，二人都是張翔於柏克萊加大舊同事，予人用人唯親感覺，憂慮他們會作「政治任務」，對港大學術自由前景極不樂觀。港大學生會會長葉芷琳表示，倘容許有明確政治聯繫的人進入港大中央管理小組，明顯是中央或港府控制大學其中一步。

校委會本科生代表李梓成表示，自戴耀廷被解雇後，校方及校長沒交代如何確保學術自由，此次更首次有黨委背景的教授加入港大，恐加深疑慮。