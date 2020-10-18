助財困公司 港擬再推「企業拯救」立法

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 上月強制清盤令有44宗，創4年來的新高。財經事務及庫務局局長許正宇指，擬推出「企業拯救」程序的立法，協助申請清盤的公司「翻生」，在45天內由專業人士尋求方案，避免清盤。許形容做法「多贏」，暫止期內企業能免被債權人興訟。商界歡迎立法，但勞工 界認為拖慢員工追討欠薪，難令勞資「雙贏」。財庫局回覆稱，預計明年初提交立法會審議。

明報報導，許正宇昨在港台節目表示，現時企業面對經營困難，需要空間找其他投資者「重生」，港府正諮詢不同持分者相關法律框架。財庫局表示，「臨時監管期」（即「暫止期」）可由債權人藉決議延長至6個月；如果個案複雜，則須向法院申請將臨時監管期延長至超過6個月。

據報導，各方在過去兩度嘗試立法時，就雇員保障出現分歧。局方回覆查詢指條例草案將有條文規定，在臨時監管開始時公司欠雇員的未償付應得款項，由公司分階段償付。據了解， 將有條文要求在臨時監管期開始前到期支付的薪金，必須在臨時監管期開始30天內支付，否則雇員可提呈公司清盤。

報導說，勞顧會勞方代表鄧家彪表示，勞顧會去年曾討論相關立法工作。他認為，「畀雇主愈多彈性，雇員權益可能會受損，並拖慢員工追討權益，很難有雙贏」。

報導稱，羅兵咸永道企業重整服務合夥人蘇文俊表示，在給予45天暫止期時，有需要顧及員工及有抵押債權人的權益，因出事的企業在暫止期間，難免會在財務狀況較差時，企業的資產會隨時間拉長而被進一步消耗及降低，令債權人利益受損。

據報導，職工盟主席吳敏兒形容，這是類似美國 「破產保護令」的「港版11章」，認為香港基本勞工權益保障不齊，無集體談判權，再立上述法例是擴大對雇主的保護，提供「金鐘罩」，阻勞工或債權人向雇主追討，形容「畀想走數的雇主有更長時間走數」。