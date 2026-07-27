中國培養？西方培養？ 中國人雙獲數學諾獎 無領導人祝賀

鄧煜(左起)、美國數學家帕登、加拿大數學家齊默曼、王虹一同獲得菲爾茲獎，在費城接受頒獎。(新華社)

北京大學校友王虹、鄧煜雙獲菲爾茲獎（被譽為「數學界諾貝爾獎 」），是中國籍數學家首次獲該獎，但因兩人都赴國外深造且都在歐美任職，引發兩人究竟是中國還是洋科學家的爭論；加上網傳北大刪除鄧煜專訪中提及「建議有海外學術經歷」內容、王虹與鄧煜迄未獲中國領導人公開祝賀，也引來網民議論紛紛。

綜合媒體報導，王虹和鄧煜獲獎後，圍繞「民族主義」的討論在網上吵翻天，網民爭論兩人究竟是「中國培養」還是「西方培養」。主張「中國培養論」者強調兩人在中國完成中小學基礎教育，是中國教育體系的產物；「西方培養論」則指兩人的博士及主要研究成果均在海外完成，他們的成功與北大和中國都無關。

而網傳北大刪文再為爭論添了一把火。網易報導，王虹和鄧煜獲獎後，北大微信公號7月22日發表專訪鄧煜全文內容，其中第21條，鄧煜「建議在整個學術生涯中至少有一次較為完整的海外經歷」等內容，目前網上已不可見，疑被刪除；迅速引發質疑北大是擔心「出國留學」話題被引導與愛國立場掛鉤才刪除，批評北大連真話都不讓說，不配稱為頂流名校。

而在此氛圍下，明報評論指出，相較莫言此前獲得諾貝爾文學獎、屠呦呦獲得醫學獎，分別由時任政治局常委李長春、總理李克強致賀，此次公開報導並沒有中央領導人向王虹、鄧煜表示祝賀，反而是法國總統馬克宏祝賀了王虹，這也引發大概是否與兩人都在海外任教有關；王虹現任法國高等科學研究所數學學科終身教授，鄧煜現任美國芝加哥大學數學系教授。

事實上，鄧煜接受北大採訪被問及應否出國深造，他回答得很謹慎：「是否出國、在哪裡長期工作，並不存在對所有人都適用的唯一答案。如果條件允許，我建議在整個學術生涯中至少有一次較為完整的海外經歷。」「這種經歷通常會讓一個人的視野更豐富。至於之後選擇在國外工作還是回國發展，我認為都完全可以。」而北大卻刻意刪掉這一問答，反引發網上民族主義情緒瀰漫。

對此，新京報評論指出，沒必要藉王虹、鄧煜獲獎製造對立，也沒必要妄自菲薄。正如數學家丘成桐所說，王虹、鄧煜「在中國接受紮實的基礎教育，在海外完成卓越的研究工作」。這本就是一場接力和交流，不是一場誰取代誰、誰壓倒誰的競賽。