菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 美國數學家約翰·帕頓在2026年菲爾茲獎頒獎後，因一口流利中文與多段中文才藝影片走紅，外界也看見他私下低調、教子學中文的一面。

日前在美國費城 舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國籍數學家王虹、鄧煜獲得菲爾茲獎。與此同時，另一位獲獎者——美國數學家約翰·帕頓也因一口流利的中文意外走紅。鏡頭前，他能用流利的中文講脫口秀、說評書，還曾參加國際中文辯論賽並奪冠；現實生活中，他卻沉默寡言，學生想從他口中多「挖」出幾句話，往往得不斷追問。 不過在網上，有人求助如何做出餐廳水準的煎餅時，他又認真分析起了泡打粉和小蘇打。

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紅星新聞報導，帕頓1989年出生於美國北卡羅來納州 教堂山市，父親威廉·帕頓是杜克大學數學教授。除了數學，他大學時期挑戰的另一個「難題」就是中文。

帕頓曾表示，大一選課時，他聽說中文很難，於是決定挑戰一下自己。大一暑假，帕頓到北京師範大學參加了普林斯頓暑期北京中文培訓班。大四時，他已是普林斯頓中文辯論隊成員，並一舉獲得國際中文辯論賽（前身為「國際大專辯論賽」）非母語組冠軍。

2011年，帕頓又憑藉單田芳評書「說唐後傳」的表演，獲得第十屆「漢語橋」世界大學生中文比賽美國東部賽區冠軍，並取得前往中國長沙參加全球複賽的資格。

當時，帕頓不僅能夠用中文熟練進行日常交流，還開始學習文言文。他曾說：「現在我上文言文的課，學習「漢書」「史記」「論語」，我可以從它們那裡了解一些中國文化。」

普林斯頓大學官網發布的照片中，他還曾用粉筆在黑板上寫下唐代詩人柳宗元的「江雪」。

帕頓還曾在一場中文脫口秀中「碰瓷」孔子，稱「孔夫子曰：四十不惑。意思就是，四十歲，就不能獲獎了。」完美理解了中文脫口秀「諧音梗」的運用。

如今，帕頓還會在家中教兩個兒子學習中文。在菲爾茲獎頒獎儀式上播放的一段視頻中，他讓兒子們辨認貼在臥室牆上的漢字。他說：「我經常用中文和他們說話。我們一起學漢字，我讀給他們聽，也讓他們讀給我聽。」

帕頓回憶，有一次，大兒子亞歷山德羅斯轉頭問弟弟安德烈亞斯：「爸爸是不是出生在中國？」

不過，離開聚光燈後，帕頓是一個出了名的安靜的人。據熟悉他的人介紹，帕頓身材高大，待人溫和，為人低調，也以友善著稱。不管身處什麼場合，他從不張揚，更不願主動展示自己的學識。

多名學生回憶，他總是願意抽出時間與學生交流，討論問題時，往往幾乎都是學生說得多，他則安靜地聽著。

曾在博士後研究期間與帕頓共事的巴勒什爾則形容：「他話不多，但每次開口，說的都很有用。」

他也樂於助人，曾有一名網友因始終做不出餐廳水準的煎餅而苦惱，於是上網求助。帕頓看到後，為網友認真分析稱，煎餅是「蓬鬆、鬆散易碎」，還是「更薄、有嚼勁」，關鍵在於泡打粉或小蘇打。「如果想做得薄一些、有嚼勁，就不要放泡打粉。」

約翰·帕頓(右)教兒子學漢。(取材自紅星新聞)