拆解宇樹機器人 日方坦言：中國技術水平高 短期趕不上

AI摘要 文章摘要整理： 日本技術人員拆解宇樹G1後，驚嘆其硬體與供應鏈實力，並坦言日本短期內難追上中國人形機器人發展。消息引發中國網民熱議與嘲諷。

日媒近日發布了一段日本 技術人員拆解中國宇樹科技G1人形機器人的視頻，日方技術人員和媒體記者邊拆邊感歎，中國人形機器人的技術水平之高，並坦言在人形機器人領域，日本想在短時間內縮小與中國的差距「恐怕並不現實」。消息傳到中國，官媒特別引用報導，衝上了熱搜，中國網民則一片嘲諷日本，「想趕上？琢磨啥呢，能看見車尾燈嗎？」、「這個還只是去年的版本吧」、「簡直和731對活人的『拆解』一模一樣」。

據央視新聞報導，日本日經xTECH網站23日發布了一段日本技術人員拆解中國宇樹科技G1人形機器人的視頻，嘗試探究其內部結構與技術水平。

視頻中，日方技術人員和媒體記者邊拆邊感歎中國人形機器人的技術水平之高，並最終得出結論：中國機器人研發顯然已超越了「只會展示」的階段，在人形機器人領域，日本想在短時間內縮小與中國的差距「恐怕並不現實」。

據央視報導，日媒在拆解中發現了宇樹G1在硬件設計上的諸多巧思，打破了以往部分人認為中國製設備「只會做表面演示」的刻板印象。其中，G1的小腿關節採用了「電機-減速器-編碼器-驅動器」四合一集成模組，並運用中空內走線設計，整體結構極致緊湊。

技術人員並驚訝地發現，G1電機的電路板上竟然「沒有濾波器」，這種極簡且高效的電路設計，展現了中國企業高超的技術水平與底層架構能力。

除了技術層面的震撼，宇樹G1在商業化和供應鏈上的表現同樣讓日方深感壓力。據報導分析，在成本控制上，G1基礎版的物料成本僅約4.16萬元人民幣（約6100美元），毛利率卻高達40.7%，高配版毛利率更超過60%。而且，在2025年全球出貨的人形機器人中，85%產自中國廠商，其中宇樹科技出貨量超5500台，位居全球第一。日本筑波大學附屬醫院已引入宇樹G1進行導診和夜間巡邏測試，日本知名建築商清水建設也啟用了宇樹的人形機器人。

這次「拆機認輸」在中國網路引發了廣泛討論，網民紛紛留言評論，但大都語帶嘲諷，「拆吧，拆了比亞迪拆宇樹，下一步拆核彈」、「曾經的中國為了發展，也是這樣搞逆向工程的，看了這個視頻，恍若隔世，終於別人來逆向中國製造了」、「又開始偷了」、「這個只是去年的版本吧，打擂台那倆比這個還要先進」、「還想縮小差距，面對現實暴擊吧」。