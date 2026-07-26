我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府防洪計畫投入4300萬 擴編海岸抗災辦公室

「辛太太準備畢業了」 F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

驚動馬斯克、黃仁勳的中國男人…34歲楊植麟傳奇被翻出

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊植麟創辦中國AI公司「月之暗面」發布Kimi K3，震驚全球科技圈。(取材自中...
楊植麟創辦中國AI公司「月之暗面」發布Kimi K3，震驚全球科技圈。(取材自中新網/張小珺商業訪談錄)

AI摘要

文章摘要整理：

月之暗面Kimi K3震動AI界後，34歲創辦人楊植麟的清華高材生、搖滾青年與回國創業故事再度被熱議。

中國AI公司「月之暗面」發布的Kimi K3震驚全球科技圈，34歲月之暗面創辦人楊植麟的傳奇歷程也被翻出。這位讓特斯拉創辦人馬斯克拿不準、讓Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳和美國政府唱反調的AI天才，以第一名成績畢業於清華大學計算機系，還創立搖滾樂隊；而他堅決放棄美國高薪回國創業，領導300名員工，肩上扛著近4億人民幣（約5900萬美元）估值，其幽默又帶著一股狠勁兒的行事風格，讓他成為快速崛起的「科技界搖滾青年」。

據中新網報導， 短短一周時間，Kimi K3像一枚核彈席捲整個AI行業。面對直切美國科技巨頭命脈的「威脅」，美國封禁中國開源AI模型的呼聲再起。對此，黃仁勳明確表態，美國公司「絕對應該」被允許使用中國模型。馬斯克則先在相關報導下留言「令人印象深刻」，隨後直接官宣公司旗下新模型Grok 4.5，稱其「有可能」超越Kimi。月之暗面創始人楊植麟的故事因此再次被眾人目光聚焦。

桀驁中透著幽默，還帶著一股狠勁兒，這很「月之暗面」，是源自於楊植麟的「性格」。他1992年出生於廣東汕頭，在汕頭金山中學讀書時被選入信息學奧林匹克競賽培訓班獲廣東賽區一等獎，並取得清華大學保送資格，接著他又考過了清華的自主招生，繼續參加高考報考清華，拿到667分，汕頭市理科狀元，他進了清華三次。

進入清華後，他最初學習熱能工程。大二時轉入計算機系，原因很浪漫，自己讀村上春樹小說時，對書中程序員「深夜寫代碼讓技術落地」的印象很深。清華大學時期，他師從教授唐杰，被唐杰稱是其這幾年見過的最優秀、最有天賦的學生。

當年蘋果高層曾主動接洽，希望招攬楊植麟入職，在他表明歸國意願後，蘋果仍提出可安排其進入北京分部。但他一心就要回國創業，一是覺得國內市場大有可為，二是如果不試著創業，他「會後悔一輩子」。

楊植麟曾組搖滾樂隊Splay。(取材自中新網)
楊植麟曾組搖滾樂隊Splay。(取材自中新網)

網傳他在清華大學時期組了搖滾樂隊Splay擔任鼓手和作詞，樂隊名字源於計算機科學中的一種數據結構，在2014年拿了清華大學校園歌手大賽「最佳原創歌曲獎」。公司中文名字「月之暗面」，來源於Pink Floyd 1973年的專輯「The Dark Side of the Moon」。

在月之暗面，Taste（品味）是判斷一個人合適與否的絕對標準。月之暗面裡至少有50人，創辦或加入過創業公司。楊植麟喜歡帶有這種光環的人。一年裡招聘的新人超過100個來自內推，公司內戲稱為「人傳人」招聘。300多人，平均年齡不到30歲，每人肩上扛著近4億估值。Kimi K3模型AttnRes技術的核心貢獻者之一陳廣宇，甚至是一名17歲高中生。

楊植麟在2014年的畫面。(取材自中新網)
楊植麟在2014年的畫面。(取材自中新網)

精華 FAQ

  • 因月之暗面發布的Kimi K3被形容為席捲AI行業，甚至引發美國對中國開源模型的討論，黃仁勳、馬斯克等科技巨頭都公開回應，使楊植麟與月之暗面成為焦點。

  • 他1992年生於汕頭，曾以信息學競賽與高考成績進入清華，後轉到計算機系；畢業前也曾獲蘋果招攬，但仍選擇回國創業，認為不試一次會後悔一輩子。

  • 公司把Taste視為核心標準，成員多有創業經驗，靠內推招聘形成「人傳人」模式；團隊平均年齡不到30歲，楊植麟風格幽默又帶狠勁，因此被稱為科技界搖滾青年。

黃仁勳 Nvidia 特斯拉

上一則

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

延伸閱讀

傳赴港上市的中AI企業「月之暗面」取名與「這樂團」有關

傳赴港上市的中AI企業「月之暗面」取名與「這樂團」有關
馬斯克「宣戰」Kimi 月之暗面：歡迎加入「2兆+俱樂部」

馬斯克「宣戰」Kimi 月之暗面：歡迎加入「2兆+俱樂部」
學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界

學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界
Kimi K3遭控蒸餾Claude 月之暗面：性能源自3大自研技術

Kimi K3遭控蒸餾Claude 月之暗面：性能源自3大自研技術

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
受害女子一頭長髮被剪得亂七八糟。（視頻截圖）

一對男女闖進家門 美女被暴打、長髮被剪 衣衫不整走光

2026-07-20 08:30

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去