驚動馬斯克、黃仁勳的中國男人…34歲楊植麟傳奇被翻出

楊植麟創辦中國AI公司「月之暗面」發布Kimi K3，震驚全球科技圈。(取材自中新網/張小珺商業訪談錄)

AI摘要 文章摘要整理： 月之暗面Kimi K3震動AI界後，34歲創辦人楊植麟的清華高材生、搖滾青年與回國創業故事再度被熱議。

中國AI公司「月之暗面」發布的Kimi K3震驚全球科技圈，34歲月之暗面創辦人楊植麟的傳奇歷程也被翻出。這位讓特斯拉 創辦人馬斯克拿不準、讓Nvidia (輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 和美國政府唱反調的AI天才，以第一名成績畢業於清華大學計算機系，還創立搖滾樂隊；而他堅決放棄美國高薪回國創業，領導300名員工，肩上扛著近4億人民幣（約5900萬美元）估值，其幽默又帶著一股狠勁兒的行事風格，讓他成為快速崛起的「科技界搖滾青年」。

據中新網報導， 短短一周時間，Kimi K3像一枚核彈席捲整個AI行業。面對直切美國科技巨頭命脈的「威脅」，美國封禁中國開源AI模型的呼聲再起。對此，黃仁勳明確表態，美國公司「絕對應該」被允許使用中國模型。馬斯克則先在相關報導下留言「令人印象深刻」，隨後直接官宣公司旗下新模型Grok 4.5，稱其「有可能」超越Kimi。月之暗面創始人楊植麟的故事因此再次被眾人目光聚焦。

桀驁中透著幽默，還帶著一股狠勁兒，這很「月之暗面」，是源自於楊植麟的「性格」。他1992年出生於廣東汕頭，在汕頭金山中學讀書時被選入信息學奧林匹克競賽培訓班獲廣東賽區一等獎，並取得清華大學保送資格，接著他又考過了清華的自主招生，繼續參加高考報考清華，拿到667分，汕頭市理科狀元，他進了清華三次。

進入清華後，他最初學習熱能工程。大二時轉入計算機系，原因很浪漫，自己讀村上春樹小說時，對書中程序員「深夜寫代碼讓技術落地」的印象很深。清華大學時期，他師從教授唐杰，被唐杰稱是其這幾年見過的最優秀、最有天賦的學生。

當年蘋果高層曾主動接洽，希望招攬楊植麟入職，在他表明歸國意願後，蘋果仍提出可安排其進入北京分部。但他一心就要回國創業，一是覺得國內市場大有可為，二是如果不試著創業，他「會後悔一輩子」。

楊植麟曾組搖滾樂隊Splay。(取材自中新網)

網傳他在清華大學時期組了搖滾樂隊Splay擔任鼓手和作詞，樂隊名字源於計算機科學中的一種數據結構，在2014年拿了清華大學校園歌手大賽「最佳原創歌曲獎」。公司中文名字「月之暗面」，來源於Pink Floyd 1973年的專輯「The Dark Side of the Moon」。

在月之暗面，Taste（品味）是判斷一個人合適與否的絕對標準。月之暗面裡至少有50人，創辦或加入過創業公司。楊植麟喜歡帶有這種光環的人。一年裡招聘的新人超過100個來自內推，公司內戲稱為「人傳人」招聘。300多人，平均年齡不到30歲，每人肩上扛著近4億估值。Kimi K3模型AttnRes技術的核心貢獻者之一陳廣宇，甚至是一名17歲高中生。

楊植麟在2014年的畫面。(取材自中新網)