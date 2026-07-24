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白宮拒絕「售後維修」新條件 中國採購200波音添變數

編譯盧思綸／綜合報導
中方向美方採購的二百架波音飛機出現變數。今年六月，波音才在上海自貿區啟用航空改裝...
中方向美方採購的二百架波音飛機出現變數。今年六月，波音才在上海自貿區啟用航空改裝維修先進機庫，圖為出席嘉賓攜帶飛機模型參加開幕式。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國要求200架波音附帶零件與售後維修保障。
  • 重點二：白宮認為售後維修不在川習會既有共識範圍內。
  • 重點三：波音與黃豆履約延宕恐衝擊美中貿易休兵。

美中波音飛機交易遭遇亂流，政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士透露，中國對採購200架波音飛機提出新條件，要求保證零件供應與售後維修，以免未來可能受美國出口限制波及。白宮認為，飛機售後維修並不在兩國領袖共識之內。1名了解美方想法的人士稱，「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

波音採購案估計約170億至190億美元，是5月川習會少數具體成果之一，但未簽署正式協議，使交易條款留下爭議空間。交易若延宕或受阻，可能破壞美中去年10月達成脆弱的貿易休兵。白宮預計本周與到訪的中國外交部副部長馬朝旭討論此事。

1名了解美方想法的人士表示，白宮將交易延宕歸咎北京，並稱兩國領袖最初的共識並未涵蓋飛機售後維修。這名人士指出，癥結與其說是飛機價格，不如說是引擎、備用零件、維修及服務等長期配套方案，他說，「中國希望確保自己不會依賴一套日後可能遭美國限制的支援關係」。

除了波音交易，中國採購黃豆的進度也引發白宮疑慮。川習會後，白宮說，中國承諾至2028年每年購買170億美元美國農產品，包括每年2500萬噸黃豆，2026年則按比例計算。

不過，美國農業部資料顯示，中國目前僅預訂約130萬噸今年秋收黃豆，雖近幾周採購加快，並持續大量接收上一季黃豆，但相關承諾從未書面化，這些交易能否計入仍不明。川普政府官員計畫向中方提出履約進度問題。

1名與川普政府關係密切的前官員表示，中國直到最近幾周才明顯加快採購黃豆，美方如今正盤點北京峰會後的實際履約情況，「而且愈來愈不滿」。

經常與中國官員會面的「國際危機組織」中國問題專家韋恩表示，北京認為，延後批准波音與黃豆採購具有戰略價值，能迫使川普持續重視美中關係穩定，以確保交易落實。

韋恩說：「中國認為川普比習近平更希望也更需要維持雙方良好關係，尤其考量到美國期中選舉前需避免再度出現經濟決裂。因此，習近平並不覺得有迫切需要完成這些採購。」

精華 FAQ

  • 北京要求波音交易必須保證零件供應與售後維修，避免未來受美國出口限制影響；白宮則認為這些條件不在兩國領袖既有共識內，因此不接受。

  • 該案估計價值約170億至190億美元，是5月川習會少數具體成果之一，但因未簽正式協議，條款仍有爭議空間，現在也可能成為美中摩擦來源。

  • 白宮稱中國承諾至2028年每年購買170億美元美國農產品，但目前僅預訂約130萬噸今年秋收黃豆，且承諾未書面化，履約情況明顯落後。

白宮 波音 川習會

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