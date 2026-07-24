日外相稱在東盟見王毅「談雙邊關係」 中打臉：沒安排

「東盟─中日韓」外長會議23日在馬尼拉舉行，中國外長王毅缺席，改派副外長華春瑩（右二）參加，被解讀為避見日外相茂木敏充。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 茂木稱在馬尼拉曾與王毅短暫接觸並談雙邊關係。

茂木稱在馬尼拉曾與王毅短暫接觸並談雙邊關係。 重點二： 北京否認有會見安排，稱王毅當時未安排會晤日方。

北京否認有會見安排，稱王毅當時未安排會晤日方。 重點三：王毅缺席東盟加3外長會，由華春瑩代打引發聯想。

自去年11月日本首相高市早苗 發表「台灣有事」說以來，中日政府間對話幾乎中斷，不過日本外務大臣茂木敏充昨稱，在馬尼拉舉行的東盟相關外長會議期間，曾與中國外長王毅 交談。北京方面則予否認，稱王毅在馬尼拉期間「沒有與日方會見的安排」。王毅昨天還缺席東盟與中日韓(東盟加3)外長會議，由外交部副部長華春瑩 代打出席。

共同社報導，茂木向記者透露，22日在出席日本與東盟的會議之前，他與在同一會場剛剛同東盟結束會議的王毅打了照面。茂木表示，他與王毅接觸時「談到雙邊關係」，雖以涉及外交往來為由未透露詳情，但強調「今後繼續對話極為重要。」

報導指，這是中日關係自去年11月惡化後，兩國外長首次交談。由於中國11月將主辦亞太經濟合作(APEC)領導人非正式會議，此次接觸能否促成高市與中國國家主席習近平在會議期間舉行會談成為焦點。

不過，中日雙方對於此次接觸各說各話。昨天中國外交部例行記者會上，發言人林劍面對日媒詢問，「中日兩國外長在馬尼拉是否有過接觸交流；如果有，中方向日方說了什麼」時，回應稱「據我了解，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的安排」。

根據中國外交部網站，王毅在東盟外長相關會議期間，至少舉行了14場雙邊會談。包括21日與東盟秘書長、加拿大、澳洲、馬來西亞外長；22日與美國、菲律賓、印度、孟加拉、汶萊、越南、巴西、巴紐外長會面；23日上午與埃及外長、英國外交大臣會面。

連中方近日海上衝突加劇的菲律賓外長都安排會談了，但王毅就是不與茂木敏充見面。王毅昨天也缺席了東盟與中日韓外長會議，改由外交部副部長華春瑩代打，茂木與韓國外交部長趙顯則都親自出席。中方表示是因日程安排難以參加，但普遍被外界解讀為王毅拒見茂木。

據中方發布的日程，王毅昨天起轉赴中亞國家吉爾吉斯訪問3天，期間將出席上海合作組織外長會議。

林劍昨天回應稱，由於日程的原因，王毅難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表出席東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會，及東盟區域論壇外長會。

外交部副部長華春瑩參加東盟與中日韓外長會議。（路透）