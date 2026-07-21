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「新新三樣」成中國外貿新支柱 四足機器人全球銷量占近七成

中國新聞組／北京21日電
在上海舉辦的世界人工智能大會現場，展出多款AI產品。圖為人形機器人在倉儲中自主揀...
在上海舉辦的世界人工智能大會現場，展出多款AI產品。圖為人形機器人在倉儲中自主揀選貨品。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國上半年工業增加值增5.4%，對經濟增長貢獻超35%
  • 重點二：AI、機器人與創新藥成「新新三樣」，外貿新支柱成形。
  • 重點三：四足機器人全球銷量近70%，人形機器人產品超400款。

國務院新聞辦公室20日舉行發布會，今年上半年中國規模以上工業增加值同比增長5.4%，對經濟增長貢獻率超過35%，其中新興產業新動能作用凸顯。繼電動汽車、鋰電池、光伏產品後，人工智能(AI)、機器人與創新藥被學者稱為「新新三樣」，正迅猛發展成為外貿新支柱。在具體數據方面，四足機器人占全球銷量近70%，人形機器人整機產品達400餘款；創新藥對外技術授權交易總額上半年則超過1000億美元。

綜合新華社、明報、文匯報報導，工業和信息化部總工程師王衛明表示，上半年全國規模以上工業增加值同比增長5.4%，工業對經濟增長貢獻率超35%；數位產業增長加快，前5個月收入16.7兆元人民幣，同比增長13%，規模以上工業企業利潤總額同比增長18.8%。出口方面，以人民幣計價貨物貿易出口額同比增長13.4%，其中集成電路、電子元件、風力發電機組出口額分別成長88.7%、62.6%、35.6%。

他指出，當前外部環境複雜嚴峻，國內供強需弱、結構性矛盾仍突出，但中國產業體系完整、韌性強的優勢明顯，工業經濟穩中向好的基本面沒有改變；工信部下一步將印發「十五五」相關規畫。

在智能機器人領域，王衛明表示，中國研發的四足機器人佔全球銷量份額接近70%，人形機器人整機產品達400餘款，超全球半數，預計全年具身智能整機產品有望突破10萬台，但會上並未公布具體銷量數字。

據中商產業研究院數據，2025年中國四足機器人銷量約5.76萬部；市場機構報告則顯示，2025年全球人形機器人裝機量約1.6萬部，中國市場佔比超過80%。海關總署統計，5月中國智能仿生機器人出口達2173部，單月出口金額1.39億元，已連續3個月超億元。

另外，全國規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率超30%，人工智能開源大模型全球累計下載量突破100億次；創新藥對外技術授權上半年交易總額超過1000億美元，創新高。

會上並公布多項應用場景進展:「5G+」方面，5G工廠已實現無線柔性生產與遠程設備操控，骨科、腔鏡手術機器人透過5G技術遠程開展微創手術逾3000例；「機器人+」方面，巡檢機器人已用於井下與高壓隧道作業，工業機器人在汽車焊裝線批量應用；「人工智能+」方面，AI視覺質檢已可實現微米級缺陷自動識別，檢測效率較人工提升5倍以上，工業大模型加速抗體、小分子藥物篩選，使抗腫瘤靶向藥等新藥臨床前研發週期縮短40%。

精華 FAQ

  • 上半年規模以上工業增加值年增5.4%，對經濟增長貢獻率超過35%；以人民幣計價貨物貿易出口額年增13.4%，集成電路、電子元件與風力發電機組出口均明顯成長。

  • 「新新三樣」指AI、機器人與創新藥，接續電動車、鋰電池與光伏產品成為新外貿支柱。它們結合技術創新與出口能力，帶動產業升級與海外市場擴張。

  • 中國四足機器人全球銷量份額近70%，人形機器人整機產品超400款；創新藥上半年對外技術授權交易總額逾1000億美元，AI也加速藥物篩選並縮短研發週期。

國務院

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