日媒：高市孫子在中國留學 日網友嘀咕：偏偏去中國

高市早苗被日媒爆料孫子赴中國留學。（取材自觀察者網／日媒截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日媒爆料高市早苗的孫子山本漣竟在中國讀大學，引發討論。

日媒爆料高市早苗的孫子山本漣竟在中國讀大學，引發討論。 重點二： 高市在中日關係緊張下高調反中，家人卻赴中留學形成反差。

高市在中日關係緊張下高調反中，家人卻赴中留學形成反差。 重點三：中國網友以「反華是工作，留中是生活」等說法諷刺其雙標。

日本 首相高市早苗 上台後喊出「台灣有事論」，中日關係一度陷入緊張，然而，近日日本老牌周刊「女性SEVEN（女性セブン）」爆料高市的孫子竟然在中國讀大學，這種人前一套背後一套的操作讓中國網友看傻了眼，有人嘲諷「反華是工作，留中是生活」，也有人質疑高市的孫子「是來當間諜的」。

據觀察者網引述微信公眾號「東京新青年」報導，2004年9月，高市早苗與自由民主黨政治家山本拓結婚，2017年7月，兩人以雙方政見不合為由離婚，2021年復婚。兩人婚後並未生育自己的孩子，而是一起撫養著山本拓與前妻的三個孩子。

這次被爆料赴中國留學的孫子名叫山本漣，是山本拓與前妻的孩子山本健的兒子。山本漣與高市早苗雖沒有血緣關係，但多年的養育讓高市早苗對丈夫的兒子以及孫子充滿了感情，在山本漣出生當天，她還激動地在網上發文慶祝。 高市早苗的孫子山本漣10歲時的模樣。 （取材自觀察者網）

而在中日關係緊張的情況下，高市早苗竟被發現孫子在中國留學，不論是黨內還是網友都非常震驚，嘀咕「怎麼偏偏去中國」。近日高市早苗因為一連串事件衝擊了個人形象及支持率，且她發表了許多針對中國的言論，讓黨內其他成員擔心中方可能掌握了首相的「軟肋」。

此事在網路上掀起熱議，有中國網友認為高市早苗「雙標」，對外把中國渲染成洪水猛獸，回過頭自家的孫子卻默默到中國讀大學，嘲諷她「反華是工作，留中是生活」。還有網友質疑山本漣到中國留學「沒安什麼好心」、「送過來當間諜的吧」、「他們來這裡學習是為了今後更有針對性的反對你」。